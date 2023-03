Polémica: DT de Panamá “menosprecia” amistoso ante Argentina

El entrenador de la selección de fútbol Panamá, Thomas Christiansen, dijo este lunes que su prioridad este mes es el duelo frente a Costa Rica de la Liga de Naciones de Concacaf y no el partido amistoso con Argentina.

“Para mi sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, indicó en conferencia de prensa.

Los panameños irán ante Costa Rica el 28 de marzo en el cierre de la ronda de grupos de la Liga de Naciones, pero el día 23 se medirán en un amistoso frente a Argentina, partido que es parte de las celebraciones por el campeonato del Mundo conseguido en Qatar.

“Yo necesito estar enfocado en el partido frente a Costa Rica, tanto como yo como los jugadores, para poder competir de la mejor manera”, acotó.Christiansen adelantó que la selección panameña viajará a Argentina el 21 de marzo y volverá a Panamá tres días después, para prepararse para el duelo frente a Costa Rica por tres días seguidos.

“No quiero dejar nada al azar y enfocarme en lo que realmente es importante”, apuntó.