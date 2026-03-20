Argentina jugará amistoso ante una de las peores selecciones tras caerse la Finalissima

La Selección Argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera como parte de su preparación para el Mundial, anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con sorpresas en la plantilla convocada a partir del llamado a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli. La Albiceleste había anunciado esta misma semana la organización de un amistoso el 31 de marzo en Buenos Aires contra Guatemala, tras el infructuoso resultado de las negociaciones entre la Conmebol y la UEFA para programar una nueva fecha para la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto en Medio Oriente. El partido se iba a jugar el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar, pero no hubo acuerdo para la nueva fecha y debió cancerlarse la disputa del título.

Además se cayó el duelo contra Guatemala, fue cancelado de manera oficial, esto luego del revés de la FIFA a la autorización al conjunto ‘Chapín’ para poder jugar ante la Albiceleste tras el primer compromiso programado ante Argelia en Italia. "El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA", expresó la AFA en su comunicado.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Desde este sábado se conocerá el valor de los tickets para acceder al choque con el conjunto africano, con el que a nivel de selecciones absolutas no hay antecedentes de partidos. El amistoso del Argentina en la Bombonera tendrá el condimento de la probable despedida en partidos oficiales de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en el país. Mauritania es una de las peores selecciones del planeta, ocupa la 115ª posición en el ranking mundial de la FIFA, donde Argentina, liderado por Lionel Messi, figura en el 2º puesto. Este seleccionado nunca se pudo clasificar para jugar la Copa del Mundo. Participa en las Eliminatorias africanas, donde superó rondas preliminares, pero jamás disputó la fase final de dicho certamen.

Los últimos dos convocados de Scaloni

El seleccionador Lionel Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista. Este mismo viernes se conoció que Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, del Racing Club de Estrasburgo, se sumarán a la lista de convocados para ambos amistosos.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Después de esta doble fecha de partidos amistosos de preparación, la Albiceleste tiene previsto disputar dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos en los primeros días de junio.

- Lista de convocados: