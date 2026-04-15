Argentina vs Honduras: Precios confirmados y hora oficial del amistoso en EUA

Estados Unidos.

El encuentro se disputará el próximo 6 de junio a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, en el Kyle Field en Texas, USA y presenta una amplia gama de precios para los aficionados.

Una vez más se enfrentarán ambas representaciones previo a un Mundial como sucedió para Qatar 2022 y lo mismo ahora para United 2026. Messi, Lautaro Martínez, "Dibu" Martínez y los campeones del mundo estarán presentes.

El amistoso de fecha FIFA entre las selección de Argentina y Honduras antes del Mundial 2026 genera expectativa entre los aficionados catrachos que radican en Estados Unidos.

Las entradas más exclusivas superan los 300 dólares (más de 8 mil lempiras), siendo la localidad Field Box Midfield la más cara con un valor de $313.45 (8,344.04 Lempiras), seguida muy de cerca por Field Box CC con $300.73 (8,005.43 Lps). Estas zonas ofrecen una experiencia privilegiada, ubicadas en sectores centrales y a nivel de cancha.

En contraste, los boletos más accesibles están en las zonas altas del estadio. El precio más bajo corresponde a 400 North Corners, con un costo de $46.53 (1,238.63 Lps), convirtiéndose en la opción más económica para quienes desean presenciar el partido sin gastar demasiado. Otras alternativas de bajo costo incluyen 300 South Corners ($59.24) y 400 North Endline con el mismo valor.

Entre ambos extremos, existe una gran variedad de precios en distintas localidades, como los sectores intermedios (100, 200 y 300), que oscilan entre los 84 y 281 dólares, dependiendo de la cercanía al terreno de juego y la ubicación en el estadio.

Este será el primer duelo para Honduras en dicho mes, luego existe la posibilidad de otro enfrentamiento entre el 9 y 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, USA. Mientras que Argentina cierra el 9 de junio ante Islandia.