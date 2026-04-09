Honduras vs Argentina: estadio donde se jugará es uno de los más grandes del mundo

Honduras se medirá a la poderosa Argentina en un amistoso de alto nivel que se disputará en uno de los estadios más grandes del mundo.
La selección de Honduras tendrá un amistoso de alto calibre ante la poderosa Argentina national football team de Lionel Messi.
Aunque no estará en el Mundial, Honduras sigue sumando rodaje internacional con duelos exigentes en fechas FIFA.
El combinado catracho ya dejó buenas sensaciones tras empatar 2-2 ante Peru en territorio europeo.
Ahora el equipo dirigido por José Francisco Molina se medirá a la campeona del mundo en un duelo de alto voltaje.
El choque servirá como prueba clave para la Albiceleste de Lionel Scaloni antes de defender su corona mundialista.
El amistoso está programado para el 6 de junio de 2026 en territorio estadounidense, con ambiente de partido grande.
Este duelo reedita el enfrentamiento previo a 2022 FIFA World Cup, donde Argentina afinó detalles rumbo al título.
El escenario será el imponente Kyle Field, un estadio de primer nivel.
Los boletos saldrán a la venta el 14 de abril, generando gran expectativa entre la afición de ambos países.
Antes, Argentina tendrá otro fogueo ante Isalnadia en su preparación mundialista.
El Kyle Field es la casa de los Texas A&M Aggies football y destaca por su ambiente ensordecedor.
Con más de 102 mil aficionados, es uno de los recintos más grandes y complicados para el visitante.
Su apodo “Home of the 12th Man” refleja la presión que ejerce la grada en cada jugada.
Además, este estadio ha comenzado a recibir fútbol internacional, consolidándose como sede de grandes partidos.