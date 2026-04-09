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Honduras vs Argentina: estadio donde se jugará es uno de los más grandes del mundo

Honduras enfrentará a la campeona del mundo en el imponente Kyle Field, un coloso del fútbol internacional.

Honduras vs Argentina: estadio donde se jugará es uno de los más grandes del mundo
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Honduras se medirá a la poderosa Argentina en un amistoso de alto nivel que se disputará en uno de los estadios más grandes del mundo.
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La selección de Honduras tendrá un amistoso de alto calibre ante la poderosa Argentina national football team de Lionel Messi.
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Aunque no estará en el Mundial, Honduras sigue sumando rodaje internacional con duelos exigentes en fechas FIFA.
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El combinado catracho ya dejó buenas sensaciones tras empatar 2-2 ante Peru en territorio europeo.
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Ahora el equipo dirigido por José Francisco Molina se medirá a la campeona del mundo en un duelo de alto voltaje.
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El choque servirá como prueba clave para la Albiceleste de Lionel Scaloni antes de defender su corona mundialista.
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El amistoso está programado para el 6 de junio de 2026 en territorio estadounidense, con ambiente de partido grande.
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Este duelo reedita el enfrentamiento previo a 2022 FIFA World Cup, donde Argentina afinó detalles rumbo al título.
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El escenario será el imponente Kyle Field, un estadio de primer nivel.
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Los boletos saldrán a la venta el 14 de abril, generando gran expectativa entre la afición de ambos países.
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Antes, Argentina tendrá otro fogueo ante Isalnadia en su preparación mundialista.
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El Kyle Field es la casa de los Texas A&M Aggies football y destaca por su ambiente ensordecedor.
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Con más de 102 mil aficionados, es uno de los recintos más grandes y complicados para el visitante.
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Su apodo “Home of the 12th Man” refleja la presión que ejerce la grada en cada jugada.
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Además, este estadio ha comenzado a recibir fútbol internacional, consolidándose como sede de grandes partidos.
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