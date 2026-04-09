Esto dicen en Argentina por el amistoso vs Honduras; lanzan advertencia

Esto dicen en redes sociales luego de la confirmación del amistoso entre Argentina y Honduras antes del Mundial 2026.
Julio Cruz de El Heraldo comparó los amistoso de Honduras y El Salvador y tiró la bomba: “El Salvador irá a USA a jugar con una recogida de semiprofesionales. Si nuestro fútbol ha estado mal por años, el fútbol de El Salvador está peor y da mucha pena. Increíble lo mal manejado que está el balompié cuscatleco”
Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ: “Claramente que da rabia que sirvamos de fogueo y no como para prepararnos para el Mundial. Se tiene que intentar a jugar o tener ideas de juego durante tramos del partidos”.
Del mismo modo, hizo la advertencia que hay que cuidar a Messi previo a su último Mundial
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: “Honduras tiene un saldo negativo ante Argentina, nunca se le ha ganado”
TDTV tras confirmarse el amistoso de lujo: "Nuestro Mundial".
Mario Jafeth Moreno, periodista de DIEZ: "De cábala nos tiene, pero este año no les va a salir".
Óscar Funes, periodista hondureño: "Tal como sucedió en la previa de Qatar 2022, la H enfrentará a la albiceleste. Excelente desafío para el equipo hondureño".
Así fue el anuncio de la página oficial de la selección de Argentina
Texas A&M AGGIES: “Los campeones mundiales hacen una parada en Aggieland antes de comenzar su búsqueda para repetir el título”
Polymarket también se unió a la emoción de ver a Messi en Texas en las últimas semanas antes del Mundial
Gastón Edul también compartió y explicó los amistosos que tendrá Argentina. Por último reveló que luego de los amistosos se irá a Kansas City a hospedarse para toda la fiesta mundialista
Pablo Giralt, narrador de Argentina, también se tomó el tiempo de publicar en redes este amistoso.
Los medios en Argentina también replicaron el amistoso de la Selección con Honduras.
TYC SPORTS: “No hay mejor manera de calentar motores para el Mundial 2026 que con amistosos. Y la Selección Argentina ya tiene confirmados sus últimas dos pruebas antes de iniciar la defensa del título máximo”
Los medios en Argentina ya replicaron la noticia del amistoso en Estados Unidos.
Fox Sports: "Se enfrentan... ¿POR CÁBALA? Argentina se medirá a Honduras previo al Mundial".