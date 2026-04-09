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Esto dicen en Argentina por el amistoso vs Honduras; lanzan advertencia

"¿Por cábala?" y "Nuestro Mundial": esto dicen en Honduras y Argentina luego de confirmarse su amistoso en Estados Unidos.

Esto dicen en Argentina por el amistoso vs Honduras; lanzan advertencia
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Esto dicen en redes sociales luego de la confirmación del amistoso entre Argentina y Honduras antes del Mundial 2026.
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Julio Cruz de El Heraldo comparó los amistoso de Honduras y El Salvador y tiró la bomba: “El Salvador irá a USA a jugar con una recogida de semiprofesionales. Si nuestro fútbol ha estado mal por años, el fútbol de El Salvador está peor y da mucha pena. Increíble lo mal manejado que está el balompié cuscatleco”
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Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ: “Claramente que da rabia que sirvamos de fogueo y no como para prepararnos para el Mundial. Se tiene que intentar a jugar o tener ideas de juego durante tramos del partidos”.
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Del mismo modo, hizo la advertencia que hay que cuidar a Messi previo a su último Mundial
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Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: “Honduras tiene un saldo negativo ante Argentina, nunca se le ha ganado”
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TDTV tras confirmarse el amistoso de lujo: "Nuestro Mundial".
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Mario Jafeth Moreno, periodista de DIEZ: "De cábala nos tiene, pero este año no les va a salir".
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Óscar Funes, periodista hondureño: "Tal como sucedió en la previa de Qatar 2022, la H enfrentará a la albiceleste. Excelente desafío para el equipo hondureño".
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Así fue el anuncio de la página oficial de la selección de Argentina
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Texas A&M AGGIES: “Los campeones mundiales hacen una parada en Aggieland antes de comenzar su búsqueda para repetir el título”
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Polymarket también se unió a la emoción de ver a Messi en Texas en las últimas semanas antes del Mundial
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Gastón Edul también compartió y explicó los amistosos que tendrá Argentina. Por último reveló que luego de los amistosos se irá a Kansas City a hospedarse para toda la fiesta mundialista
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Pablo Giralt, narrador de Argentina, también se tomó el tiempo de publicar en redes este amistoso.
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Los medios en Argentina también replicaron el amistoso de la Selección con Honduras.
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TYC SPORTS: “No hay mejor manera de calentar motores para el Mundial 2026 que con amistosos. Y la Selección Argentina ya tiene confirmados sus últimas dos pruebas antes de iniciar la defensa del título máximo”
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Los medios en Argentina ya replicaron la noticia del amistoso en Estados Unidos.
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Fox Sports: "Se enfrentan... ¿POR CÁBALA? Argentina se medirá a Honduras previo al Mundial".
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