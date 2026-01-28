Arbeloa se pronuncia tras la derrota del Real Madrid y señala al culpable

Lisboa, Portugal.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este miércoles que es "el responsable" de la derrota frente al Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz, de Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones.

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.

Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...