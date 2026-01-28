  1. Inicio
Arbeloa se pronuncia tras la derrota del Real Madrid y señala al culpable

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, asumió la responsabilidad tras la derrota por 4-2 frente al Benfica en Lisboa.

  Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 17:02
  • Agencia EFE
Arbeloa se pronuncia tras la derrota del Real Madrid y señala al culpable

Arbeloa en conferencia de prensa del partido Benfica - Real Madrid.

 Foto: EFE.
Lisboa, Portugal.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este miércoles que es "el responsable" de la derrota frente al Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz, de Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones.

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.

Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...

Benfica firma épica remontada y manda al Real Madrid a playoffs de Champions

"No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el técnico, quien apuntó que son conscientes de que tienen "mucho" que mejorar y mirar hacia delante.

Preguntado sobre si al equipo le ha faltado intensidad, Arbeloa destacó que les han faltado "muchos argumentos futbolísticos".

Tras esta derrota, el Madrid queda fuera del top ocho y tendrá que jugar la eliminatoria de repesca. EFE

Tabla de posiciones de la Champions: Barcelona a octavos, Real Madrid fuera y definidos los clasificados

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
