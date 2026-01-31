Arbeloa hace petición tras caída en Champions y responde a lo que dijo Mbappé

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, pidió antes del reencuentro de sus jugadores con la afición del estadio Santiago Bernabéu tras una nueva dolorosa derrota, 4-2 ante el Benfica que provocó salir del top ocho de la Champions League, que no castiguen con silbidos como ocurrió ante el Levante y que la afición "esté con el equipo".

Tras lo vivido después de caer en la final de la Supercopa de España y el despido de Xabi Alonso como técnico, con la bronca del madridismo a los jugadores y los silbidos todo el partido a Vinicius Junior, Arbeloa lanzó un mensaje en vísperas de medirse al Rayo en LaLiga tras el desplome de Lisboa.

"Yo espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos", aseguró con un mensaje que era una deseo en voz alta.