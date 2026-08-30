Arbeloa la pasa mal: Fulham no pudo y sufre nueva caída en Premier League

Londres, Inglaterra.

Pese a la buena imagen dada en la Copa de la Liga contra el Wimbledon durante la mitad de la semana, pero que no deja de ser un equipo de League One (Tercera división inglesa), el Fulham volvió a la senda de la derrota, la segunda en menos de una semana tras caer ante el Chelsea (2-3) el lunes en Craven Cottage.

El extrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa , comenzó con el pie izquierdo y sigue a cero en la Premier League . Su Fulham sumó este domingo 30 de agosto su segunda derrota consecutiva, esta vez contra el Sunderland y aún no sabe lo que es puntuar en el campeonato liguero.

Ese partido dejó muchas dudas en defensa para los londinenses, que en la visita al Sunderland fueron más sólidos y seguros y aguantaron el 0-0, además de gozar de alguna buena ocasión, hasta que en el minuto 75 Wilson Isidor les ejecutó.

A la contra, el delantero de Haití aprovechó una mala salida de Bernd Leno para adelantar a los 'Black Cats' y condenar a una nueva derrota al Fulham, que a la espera de que se completen el resto de resultados de la jornada es decimoquinto con cero puntos en dos jornadas.

En el peor de los casos, es imposible que acabe en descenso la jornada, ya que tanto Coventry City como Crystal Palace y Tottenham Hotspur tienen peor diferencia goleadora que ellos, un inicio terrible para estas escuadras en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

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El próximo fin de semana, los dirigidos por Álvaro Arbeloa recibirán en casa al Crystal Palace, que tampoco sabe lo que es sumar en este inicio de curso. El Fulham buscará dar un golpe de autoridad y reponerse de las dos primeras caídas en la campaña de la Premier League.