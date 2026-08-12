Arbeloa indigna a España por inesperada decisión con el Fulham

Madrid, España.

La decisión del Fulham de no participar en la tanda de penaltis que debía definir al campeón del Trofeo Costa del Sol ha generado una fuerte polémica en España. El conjunto inglés, dirigido por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa, decidió abandonar el terreno de juego después de empatar 2-2 ante el Málaga en La Rosaleda. La situación provocó la indignación de los aficionados presentes en el estadio y rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde la actuación del técnico español y la postura del conjunto londinense han sido ampliamente cuestionadas. Muchos seguidores calificaron la decisión de insólita y criticaron que un partido de estas características terminara sin una definición desde el punto de penalti.

La trigésimo sexta edición del Trofeo Costa del Sol reunió a 17.179 espectadores en La Rosaleda y todo parecía encaminado a una emocionante tanda de penaltis. Sin embargo, el desenlace terminó siendo completamente inesperado. El Málaga consiguió el 2-2 en el último minuto del tiempo reglamentario, después de que Eneko Jauregi transformara un penalti señalado por una mano dentro del área. Con el pitido final, el protocolo apuntaba a que ambos equipos debían definir al ganador desde los once metros, pero el Fulham tomó otra decisión. Según explicó el club inglés, los lanzamientos de penalti “no estaban contemplados en el contrato” y, además, argumentaron que disputar la tanda les impediría llegar a tiempo al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación provocó momentos de tensión sobre el césped. Arbeloa protestó airadamente las decisiones arbitrales y terminó siendo expulsado. Posteriormente, mientras los futbolistas del Fulham dialogaban con el árbitro, el conjunto británico decidió no continuar con el partido.

La decisión generó una sonora reacción de los aficionados malagueños, que despidieron al equipo inglés entre abucheos. Al retirarse el Fulham del terreno de juego, el Málaga fue declarado campeón del Trofeo Costa del Sol sin necesidad de ejecutar un solo penalti.