Real Madrid sigue imparable e invicto en esta en pretemporada

Madrid, España.

El Real Madrid se mantiene invicto en la pretemporada después de vencer por la mínima al Deportivo, en un partido que desniveló Brahim Díaz con un gran gol a la contra en la última jugada del primer tiempo, y en el que el equipo coruñés, mucho más rodado, encerró en la última media hora a los blancos, a los que casi se le escapa el triunfo en el minuto 87: lo evitó Lunin con una parada al remate de Loureiro. Aún sin los mundialistas Marc Cucurella, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kylian Mbappé o el extremo costamarfileño Yan Diomande, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, el equipo que alineó de inicio Jose Mourinho poco se parecerá al que empezará la Liga el próximo sábado 22 en el campo del Espanyol.

En Riazor tampoco jugaron el portero belga Thibaut Courtois e Ibrahima Konaté. Mourinho juntó a Camavinga con Bernardo Silva en el centro del campo -el portugués había formado con el uruguayo Valverde en dos partidos anteriores- y dio libertad al turco Arda Güler, que tomó el mando en la construcción. El Real Madrid apenas sufrió en Riazor, pese a que el Dépor, liderado por Mario Soriano, logró quitarle el balón durante muchas fases del encuentro. El único remate del equipo gallego entre los tres palos en los primeros 45 minutos llegó al filo del descanso, en la acción anterior al gol de Brahim Díaz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El central belga Lucas Noubi cabeceó a las manos de Lunin, y el portero ucraniano estuvo atento para montar un rápido contraataque, con un saque en largo con la mano, para la carrera de Brahim Díaz, que, tras superar en velocidad a los defensores que le perseguían, superó con calidad a Leo Román.Antes del 0-1, el conjunto madridista ya había rozado el gol tras una falta lateral ejecutada por Güler que se envenenó tras el despeje de Nsongo Bil, obligando a Leo Román a realizar una espectacular estirada.