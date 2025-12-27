Hondureño se coronó: Antigua da golpe a Municipal y es bicampeón en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

CAMPEONES. Antigua, club donde milita el hondureño Gerson Chávez, conquistó este sábado el torneo Apertura guatemalteco y enlazó su segundo título consecutivo, pese a perder por 1-0 ante Municipal (1-2 en el global), del catracho Eddie Hernández. Los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia se impusieron en la serie final con un global de 2-1, gracias a su victoria por 2-0 en el partido de ida jugado hace una semana. Municipal ganó el partido de vuelta jugado en Ciudad de Guatemala con un gol de César Calderón en el minuto 22, pero la ventaja mínima de no fue suficiente para alcanzar el título.

El partido terminó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y, la invasión a la cancha del estadio El Trébol de unos 500 aficionados.Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil debieron intervenir para desalojar a los invasores y proteger a los jugadores del Antigua, que tuvieron que correr al vestuario. Debido a la trifulca y la invasión de campo, fue suspendida la premiación, pues los jugadores de Antigua no pudieron salir más al terreno. El título es el sexto en la historia de Antigua después de que justamente hace 10 años ganara el primero desde su fundación en 1958. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. De igual forma, el equipo de la ciudad colonial Antigua Guatemala parece haberle tomado la medida al Municipal, uno de los dos clubes más ganadores históricamente del país, ya que por segunda ocasión consecutiva le arrebató el título en su estadio, El Trébol, ante alrededor de 7.000 aficionados.