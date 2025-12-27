  1. Inicio
Hondureño se coronó: Antigua da golpe a Municipal y es bicampeón en Guatemala

Legionario se corona tras conquistar el título con Antigua en la final ante Municipal en el Apertura 2025 de Guatemala.

  Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 22:18
  • Agencia EFE
Gerson Chávez y el Antigua fueron campeones del torneo Apertura 2025 en Guatemala.
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

CAMPEONES. Antigua, club donde milita el hondureño Gerson Chávez, conquistó este sábado el torneo Apertura guatemalteco y enlazó su segundo título consecutivo, pese a perder por 1-0 ante Municipal (1-2 en el global), del catracho Eddie Hernández.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia se impusieron en la serie final con un global de 2-1, gracias a su victoria por 2-0 en el partido de ida jugado hace una semana.

Municipal ganó el partido de vuelta jugado en Ciudad de Guatemala con un gol de César Calderón en el minuto 22, pero la ventaja mínima de no fue suficiente para alcanzar el título.



El partido terminó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y, la invasión a la cancha del estadio El Trébol de unos 500 aficionados.Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil debieron intervenir para desalojar a los invasores y proteger a los jugadores del Antigua, que tuvieron que correr al vestuario.

Debido a la trifulca y la invasión de campo, fue suspendida la premiación, pues los jugadores de Antigua no pudieron salir más al terreno. El título es el sexto en la historia de Antigua después de que justamente hace 10 años ganara el primero desde su fundación en 1958.

De igual forma, el equipo de la ciudad colonial Antigua Guatemala parece haberle tomado la medida al Municipal, uno de los dos clubes más ganadores históricamente del país, ya que por segunda ocasión consecutiva le arrebató el título en su estadio, El Trébol, ante alrededor de 7.000 aficionados.

Eddie Hernández (Municipal) y<b> </b>Gerson Chávez (Antigua) fueron rivales en la final en Guatemala.

Una de las figuras para Antigua fue su guardameta Luis Morán, quien en al menos cuatro ocasiones evitó el empate para Municipal. El entrenador argentino Mauricio Tapia ha llevado a Antigua a la conquista de cinco de sus seis títulos.

El partido de ida tuvo lugar el sábado 20 de diciembre en Antigua Guatemala, con triunfo para los locales con tantos del argentino Juan Apaolaza y del seleccionado guatemalteco Óscar Santis.



