Andy Nájar los dejó humillados: la increíble jugada del hondureño vs América

Ciudad de México, México.

El Nashville SC firmó este martes 14 de abril una histórica victoria al imponerse 0-1 sobre el América en el estadio Azteca, sellando su clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y con la participación hondureña de Andy Nájar y Bryan Acosta.

Tras el empate sin goles en la ida, el conjunto de la MLS golpeó en el momento justo y resistió con solidez para consumar la sorpresa en territorio mexicano. De este modo se convirtieron en el primer equipo estadounidense en triunfar en el escenario legendario.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 51 por medio del alemán Hany Mukhtar, quien definió con precisión para silenciar el Azteca y encaminar la clasificación visitante.