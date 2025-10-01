DT del Cartaginés analiza juego contra Olimpia y se pronuncia sobre pase de Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque perdió en casa, los dirigidos por Andrés Carevic confían en triunfar en el coloso capitalino y emular la hazaña de la Liga Deportiva Alajuelense, que derrotó 1-2 y eliminó a Motagua en cuartos de final pese a perder el partido de ida en el estadio Alejandro Morera Soto.

Cartaginés cayó derrotado 1-2 ante Olimpia con anotaciones de Michael Chirinos y Jorge Benguché, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, disputado en el estadio Fello Meza. El conjunto tico no aprovechó su localía y terminó con un resultado negativo frente al campeón del fútbol hondureño.

El estratega argentino se presentó a conferencia de prensa donde expresó cómo las lesiones han afectado al conjunto tico, elogió la clasificación de la Liga Deportiva Alajuelense , también explicó las diferencias de enfrentar a Olimpia y Motagua .

¿Cómo se maneja este partido en la situación que atraviesan?

Creo que, sobre todo, estamos enfocados en nuestro equipo, en tratar de preparar bien el partido y poder trabajar un poco hoy, a pesar de haber viajado ayer. Así que me concentro exclusivamente en lo que tengo que hacer mañana, que seguramente será un partido complicado para nosotros acá en casa de Olimpia. Pero venimos también con toda la fe y las ganas de hacer un gran partido. Sabemos que será difícil para ambos, pero será un partido muy disfrutado. Trataremos de ser un equipo que pueda lograr la victoria.

¿Cuánto le ha costado consolidar un equipo con el tema de las lesiones?

Sí, creo que, bueno, la fortuna no está de nuestro lado con el tema de las lesiones, pero tengo que felicitar a los jugadores, porque independientemente de las seis o siete bajas que tenemos, los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande, incluso jugando fuera de su posición, y lo han hecho muy bien. Con lo que tenemos, vamos a tratar de estar mejor, sobre todo con el plan de juego, y nuevamente agradecer a los jugadores, porque esta disposición no solo se ha presentado en este partido, sino que venimos de seis o siete partidos de esta manera, con un esfuerzo muy grande. Felicitar a ellos, y bueno, tratar de hacer un buen partido y mañana poder sacar un resultado positivo acá en Honduras.

¿Cómo se puede arriesgar sin descuidar la defensa que ha sido afectada por las lesiones?

Creo que tenemos un modelo y una esencia bien clara, como dijimos desde el arranque, cuando comenzamos el campeonato nacional y la Concacaf. Siempre salimos a proponer en todos los partidos, tanto de local como de visitante, y así lo muestran nuestros resultados. Mañana no será la excepción: siempre tratamos de ir al frente, proponer y ser agresivos; eso no va a cambiar. Además, está el plan de juego, donde debemos cuidarnos y aprovechar las debilidades del rival, algo que siempre hemos planificado de esta manera. Independientemente de cómo esté la serie, seguiremos respetando nuestra línea de trabajo. Respetando a Olimpia, que es un equipo muy importante, con buenos jugadores y bien dirigido, seguramente será un lindo partido, y esperamos obtener un resultado favorable.

¿La importancia de tener cabeza fría en un escenario que toca dar la vuelta?

Hay un plan de juego. Nosotros tenemos un modelo bien marcado, que ya comenté en su momento, de que el equipo se comporte igual de local que de visitante, o en cualquier cancha que nos toque: proponer y seguir insistiendo en lo que hacemos. Lo venimos aplicando, independientemente de estar aquí en Honduras, con hinchada visitante, manteniendo a todos enfocados en su rol, tanto jugadores como cuerpo técnico, y todo lo que implica el club. Así, concentrados en el partido, podemos hacer nuestro trabajo y tratar de obtener un resultado positivo.

Los duelos ante los equipos hondureños. ¿Qué diferencia mira entre Olimpia y Motagua? ¿Por qué cree que el equipo blanco pegó allá en Costa Rica?

Creo que estos enfrentamientos muestran que tanto Honduras como Costa Rica siempre están compitiendo en esta Copa Internacional, en esta Copa de Centroamérica, a través de sus clubes. Por eso, a veces es lógico que haya este tipo de enfrentamientos. Nos tocó un grupo de la zona y ahora nos toca un cuarto de final. Hablando de nuestra situación, en el pase del grupo, tuvimos un partido duro contra Motagua, que terminó 0-0, pero fue muy disfrutado. Creo que mañana no habrá tanta tensión con Olimpia; tiene buenos jugadores, al igual que Motagua. Hay varios jugadores seleccionados, pero como dije, vamos a respetar al rival y a la vez hacer nuestro trabajo para disputar un gran partido y buscar la victoria.

Ustedes dicen que este tipo de partidos se definen por detalles. ¿Por dónde cree que pueda pasar esa decisión mañana siendo visitantes y por lo que sucedió ayer?

Es un poco nuestro plan de juego, es algo interno. El primer partido marcó pautas, tanto en defensa como en ataque, y de ahí parte todo. Siempre hay detalles, pero dentro de un partido surgen situaciones que hay que resolver internamente, independientemente de la línea o del plan de juego. Por eso siempre felicito a los jugadores, porque a veces deben tomar decisiones dentro del campo: hay una línea, hay un plan, pero a veces se sale de eso, y ellos lo han hecho muy bien en todos los torneos. Creo que todo pasa por ahí, pero nosotros tenemos bien claro lo que debemos hacer y buscamos ejecutar la perfección para sacar ventaja.

¿Qué le pide a sus jugadores para el duelo de mañana?

Siempre lo que no es negociable es la actitud y el esfuerzo, que este equipo siempre ha demostrado tener. Esa es una de las razones por las que buscamos mantener el equilibrio. El esfuerzo siempre está presente, por eso felicito a los jugadores en cada partido, y especialmente en estos últimos encuentros, donde han tenido que jugar en posiciones que no son habituales y se han esforzado al máximo para cumplir con lo que se pretende tácticamente. Cada jugador tiene su rol dentro del campo, a los que les toca entrar y a los que no, pero para afrontar siempre los partidos y ser competitivos, debemos mantener este esfuerzo. Mañana, seguramente, tendremos que dar el 110%, y habrá que hacerlo, porque será un partido sumamente complicado y competitivo. Tendremos que dar más del 100% para poder sacar un buen resultado y avanzar a la siguiente ronda.

¿Le motiva el hecho que Liga Deportiva Alajuelense ayer en este mismo estadio haya sacado el resultado que necesitaba para pasar a la siguiente ronda?

Recuerdo cuando trabajé ahí y quiero felicitarlos, porque es un club costarricense que representa al país y dio un paso importante ayer en Honduras para llegar a semifinales. Ahora estamos acá en Cartaginés y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. Mis felicitaciones por representar al país y, mañana, buscaremos nuevamente dar ese paso hacia las semifinales. Será respetando al rival, un partido duro, pero trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo para poder revertir la serie.

Visualizando lo que mostró en casa.¿Que propuesta veremos de Cartaginés mañana?

Bueno, creo que lo que comentaste se relaciona con el tema de mañana, buscar el partido. Nosotros tenemos una idea bien clara de salir a proponer en todos lados. Mañana tomaremos decisiones respetando siempre al rival, y buscaremos mantener la comunicación con ellos, como lo hicimos prácticamente todo el segundo tiempo en nuestra casa, donde tuvimos varias opciones para jugar y revertir el marcador. Vamos a enfrentar a un gran equipo, y espero que sea un lindo partido para lograr la victoria.

¿Cómo contrarrestar el mediocampo y el ataque del Olimpia? ¿Qué tiene Cartaginés que le haga falta a Olimpia?

Olimpia tiene un gran equipo que hizo un buen partido en nuestra casa. Nosotros también tuvimos un período muy importante del juego donde pudimos generar opciones de gol, lo cual fue clave para terminar el partido con oportunidades y tratando de crear situaciones tanto por los costados como por dentro; esa es nuestra esencia. En el primer tiempo no logramos el equilibrio y el orden que necesitábamos para llevarnos un buen resultado, por lo que debemos enfocarnos en mantener ese equilibrio y orden durante todos los minutos del partido para poder superar a un equipo que es muy importante y está muy bien trabajado.