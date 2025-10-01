Espinel reacciona tras eliminación de Motagua y deja: "No tenemos miedo"

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega charrúa ha recalcado mucho que no tienen que jugar con el resultado de ida (2-1 a favor del Olimpia) y que no se tiene que confiar del equipo costarricense porque también irá a buscar el partido.

En la previa del partido, el estratega del "Rey de Copas" revela lo que espera del Cartaginés para la vuelta y la rivalidad que hay con el fútbol de Costa Rica y Honduras, también a días de que las selecciones se enfrenten por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El Olimpia de Eduardo Espinel se juega la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana este jueves. Los Albos derrotaron por 1-2 al Cartaginés en la idea y cuidaran de su resultado para meterse dentro de los cuatro mejores de la competencia de la Concacaf.

Asimismo, Espinel fue consultado por la eliminación del Motagua y si tiene más obligación para poner a Honduras en alto. "Tenemos adrenalina, pero no miedo, porque si tuvieramos miedo no estuvieramos acá..."

El juego de ida: “Hay que olvidarse del partido pasado. No hay que jugar con el resultado porque eso ya es historia. Tenemos que hacer un buen trabajo, tomar responsabilidad, buscar ganar y ver lo que vaya saliendo en el partido. Pero vuelvo a repetir: hay que olvidarse del resultado pasado.

¿Qué espera de Cartaginés? "El partido será muy diferente a lo que se jugó en Costa Rica. Nuestro primer tiempo fue mejor que el segundo allá donde perdimos intensidad. Sin embargo, nosotros no cambiaremos nuestra idea con respecto a la ida.

Rivalidad de Costa Rica-Honduras: "Sí, las selecciones se enfrentarán y llena ese folclor de emoción porque el fútbol es lindo. En estos campeonatos hay grandes equipo de ambos países, es parte del fútbol eso que se compara los equipos y las selecciones. Pero bueno nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que Olimpia debe trabajar y sacar adelante el objetivo de llegar a semifinales".

Cerca de la Concachampions: "De manera personal mañana se espera un apoyo y me siento bien porque es una copa que por primera vez vivimos en esta zona. Por más que hemos estado en otras copas, hemos tenido una experiencia magnífica. Tenemos nervios, tenemos nervios y mucho compromiso porque tenemos una carga enorme, pero sobre lo que se puede hay que disfrútalo porque no todos los días se juega eso".

¿Siente obligación sacar a flote a Olimpia tras la eliminación del Motagua? "No voy a hablar de los rivales. No lo mire y no sé cómo se desarrolló e igual el partido de hoy tampoco se porque la verdad estoy metido con Olimpia. Y cuanto más lejos llegue Olimpia en las fases, más los demás hablarán del fútbol hondureño y yo estoy incluido en el fútbol hondureño. Nosotros independientemente de lo que pase con los otros equipos, tenemos que tomar una bandera de Honduras para que gane Olimpia y quede bien el fútbol hondureño.

¿Qué tiene Olimpia ahora que usted está al frente y mensaje a la afición que quiere ver este equipo campeón? "Más allá de que a veces me gustaba que los entrenadores y jugadores dijeran la palabra campeón antes de jugar. Olimpia apunta a eso por eso la responsabilidad ahí, por eso tenemos nervios, adrenalina. No tenemos miedo porque si tuviéramos miedo no estuviéramos acá".

A la afición solo quiero decirle que se hacen sentir, no sabía que estaban casi vendidas todas las localidades. Y eso es bueno para el fútbol hondureño, para el espectáculo y que se viva una fiesta con la gente. Tenemos que contagiar nuestro juego con el apoyo.