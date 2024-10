Ancelotti señala lo que le falta al Real Madrid y hace confesión sobre Arda Güler

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que tras una “racha larga”, de 258 días sin perder de su equipo “te puedes creer invencible” y que, por ello, “a veces” una derrota como la que sufrieron el miércoles contra el Lille “te reconecta con la realidad”.

“Cada uno puede opinar lo que quiera. La crítica por lo visto el miércoles es correcta, pero no cambia nada. A veces hay momentos en los que tienes que reconectar y hacerlo pronto. A ninguno de nosotros nos gusta perder. Hemos tenido una racha larga y te puedes creer invencible y a veces una derrota te reconecta con la realidad”, dijo en rueda de prensa de cara al duelo de este sábado ante Villarreal por la Liga de España.

“Tenemos que hacerlo mejor. No estamos a la altura, pero nos falta poco. Tenemos a jugadores que no han llegado a su mejor nivel y tenemos que ser pacientes en este sentido; no estamos donde queremos estar, pero no estamos lejos. Nos falta un poco de intensidad, circulación de balón... es ahí donde tenemos que mejorar”, añadió.