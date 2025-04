Ancelotti, molesto con brasileño del Real Madrid: "No puede hacer esas cosas"

Madrid, España.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dio un toque de atención al delantero brasileño Endrick, tras perdonar una clara ocasión por picar el balón al portero rival con un compañero libre para marcar, acción que le costó el cambio.

"Tuvo dos oportunidades: en la primera mejor no lo podía hacer, pero en la segunda, que podía ser fuera de juego, no puede hacer estas cosas. Es joven y tiene que aprender. Debe chutar lo más fuerte posible y no hacer lo que hizo; no vale el 'colpo... el coup de théâtre (golpe de teatro). El 'coup de théâtre' en el fútbol no existe", dijo en rueda de prensa.