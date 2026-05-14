Ancelotti firma nuevo contrato como entrenador

Río de Janeiro, Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña hasta el Mundial de 2030.

La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja "la confianza" de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como el respaldo del plantel y la afición.

"Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030", dijo Ancelotti en un vídeo divulgado por la institución.