La opinión de Amado Guevara por la derrota de Honduras en Jamaica

Amado Guevara es una voz autorizada para hablar de la Selección de Honduras. El exseleccionado y capitán catracho se refirió a la derrota que sufrió la Bicolor ante Jamaica en Kingston en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf. Guevara analizó el accionar del combinado hondureño en su segmento ‘La Mirada del Lobo‘ de Diario Diez. Tocó varios temas como el fallo de Luis Palma frente a la portería jamaicana y la capitanía del ‘Choco‘ Lozano. “Hay varias sensaciones, definitivamente la Selección mostró puntos importantes, que con horas de trabajo se van a ir mejorando, recordemos que el camino apenas comienza, es la primera jornada en la Liga de Naciones, una cancha que históricamente se nos ha complicado y se nos sigue complicando, pero en funcionamiento el equipo mostró cosas que ilusionan, las horas de trabajo se necesitan, el profe y su cuerpo técnico lo saben y van a tener que empezar a aprovechar cada minuto y segundo”, fueron las primeras palabras de Amado Guevara.

Sobre por qué le cuesta a Honduras ganar en la cancha del Independence Park, Amado dice que la localía siempre pesa. “Yo puedo decir que son canchas iguales o similares a las que tenemos en Honduras, pero yo creo que la localía en el área de Concacaf siempre pesa, ahí no es cualquier selección que va a sacar resultados. El rival cuenta, Jamaica es una selección muy bien trabajada, jugadores de muy buen nivel que están en grandes equipos y grandes ligas y ellos aprovechan esa localía que tienen, Honduras lo volvió a sentir”, expresó. En cuanto a la zona defensiva, el analista de Diez se refirió a la decisión de Reinaldo Rueda de ubicar a Luis Vega como lateral izquierdo y no como central.

“Lo de Luis Vega a mí no me sorprende, en sus inicios jugó de lateral también con Marathón, luego fue centralizándose un poco, es una posición que él conoce, quizás no se gana mucho en volumen de ataque porque no tiene la velocidad y claridad para hacerlo, pero no desconoce la posición. Lo otro es que él (Rueda) cuidó mucho el balón parado y con Vega se gana mucho, al igual de Devron y Denil, son jugadores que van muy bien arriba”, destacó. El trabajo del mediocampo fue muy positivo según dijo Amado Guevara. “El plan del profe fue cerrar los espacios, no dejar que Jamaica, con esos jugadores rápidos y potentes que tiene arriba, tuviera esa facilidad de atacar. Esa línea de cuatro volantes, Honduras la armaba bien y era un equipo compacto, era un equipo solidario, en varios casos vimos a Antony Lozano y Luis Palma que tuvieron que ayudar sobre todo a los dos mediocentros”, subrayó.

Y siguió: “Creo que la mayor dificultad fue cuando Honduras intentaba jugar de forma directa, en eso no nos beneficiaba, saltar esa línea obligaba a los mediocentros a adelantarse y buscar ganar la segunda pelota, pero muchas veces no les daba el tiempo de llegar. Caso contrario era cuando Honduras intentaba elaborar y llegaba con balón dominado, que fue cuando se generaron en el primer tiempo algunas ocasiones claras que tuvimos. Me gustó esa línea de cuatro, muy solidaria”. Luis Palma tuvo para Honduras la ocasión más clara de gol, pero no pudo definir al intentar un sombrero. ¿Fue sobrado? Amado respondió. “Generalmente estamos acostumbrados a verlo por fuera, sobre todo por izquierda, a perfil cambiado. La función en el juego ante Jamaica fue otra, acompañando a Antony como segunda punta, aunque muchas veces se soltaba como mediapunta para recibir y tratar de tener ese control de la pelota. En esa acción del segundo tiempo, que creo que fue la única que tuvimos, es la toma de decisiones, a veces uno en ese momento quiere definir de la mejor manera posible y asegurarla, lastimosamente para nosotros y para Luis la pelota se fue a un costado, pero son circunstancia, son tomas de decisiones que a veces nosotros tenemos y queremos decidir de la mejor manera posible”, dijo.