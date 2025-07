Alexy Vega recuerda polémica con Anangonó, su futuro y lo que pasó en Copa Oro

San Pedro Sula, Honduras.

No ha sido la mejor pretemporada para Marathón tras la llegada de Pablo Lavallén al banquillo. El cuadro verdolaga fue goleado por Platense el pasado miércoles (1-4) y la tarde del sábado perdió la Copa La Prensa contra CD Choloma ante su gente, en el Estadio Yankel Rosenthal.

"Nos hemos sentido bien, el profe Lavallén tiene una buena idea, creo ahora no se hizo un mal partido, el rival también juega, Choloma es un bueno equipo", reconoció acerca de su rival.

Seguidamente fue consultado sobre la polémica con Anangonó. Aquel episodio ocurrió en el torneo pasado cuando el 'Monstruo' se medía ante el Génesis en San Pedro Sula y el delantero le dio un golpe en la cara mientras se dirigían a los vestuarios durante el descanso. Esa agresión le costó la salida del club al ecuatorino.

"Yo nunca hablé con él después de eso. Me pidió disculpas públicamente y en el camerino, en ese momento no tenía cabeza, creo que estaba muy mal, pero no tengo ningún rencor hacia él, todo está bien", confirmó Vega.

Para cerrar, el volante de los verdes comentó que trata de sobresalir en el equipo "para estar en la Selección" y que sus goles de tiro libres "siempre los practico, ojalá se vengan muchos más en la Liga".