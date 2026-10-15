Alexy Vega reaparece y hace dura confesión: ¿Cuándo vuelve?

San Pedro Sula, Honduras.

Alexy Vega es uno de los futbolistas talentosos que no tendrá participación en el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El zurdo del Marathón continúa trabajando para recuperarse de una de las lesiones más complicadas de su carrera y tiene la mirada puesta en regresar a las canchas en 2027. El habilidoso atacante sufrió una rotura del tendón de Aquiles en mayo pasado, durante la final de ida del torneo Clausura frente al Motagua, una lesión que lo obligó a detener su actividad futbolística y comenzar un proceso de rehabilitación que requiere paciencia, disciplina y mucho esfuerzo.

En una charla con Diario LA PRENSA, desde el estadio Olímpico, Alexy Vega brindó detalles sobre su evolución física, la posibilidad de regresar en el próximo año y lo difícil que ha sido mantenerse alejado de las canchas mientras sus compañeros disputan los partidos del campeonato hondureño. El futbolista se mostró optimista con los avances de su recuperación y dejó claro que, aunque todavía debe completar varias etapas antes de volver a competir, ya comenzó a tener contacto con el balón, una señal alentadora en su proceso de rehabilitación. El zurdo del verde no podrá ayudar a su equipo durante el actual torneo, pero mantiene la esperanza de reaparecer en el próximo campeonato, siempre que su evolución física se desarrolle de manera favorable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Consultado sobre cómo marcha su recuperación, Vega respondió con optimismo: “Ya estamos mejor”. El jugador también fue preguntado sobre si espera volver a las canchas en 2027, una posibilidad que contempla con ilusión mientras continúa cumpliendo con su proceso de rehabilitación. “Sí, eso esperamos, Dios primero. Ya comenzamos a tocar el balón”, expresó el futbolista, dejando entrever que empieza a dar pasos importantes en su camino hacia el regreso. La rotura del tendón de Aquiles es una lesión que exige especial cuidado, ya que el jugador necesita recuperar la fuerza, la movilidad y la capacidad de respuesta de la zona afectada antes de retomar las exigencias del fútbol profesional.

Uno de los aspectos más difíciles para Alexy Vega ha sido observar desde fuera la actividad de sus compañeros. Acostumbrado a competir, entrenar y formar parte de los partidos, el futbolista reconoce que la ausencia de las canchas ha representado un desafío en lo personal. “Me hace mucha falta, es complicado solo venir a ver y no poder estar”, confesó. Aunque no puede participar en los partidos, Alexy se mantiene cerca de sus compañeros y continúa compartiendo con el plantel durante las jornadas de trabajo.