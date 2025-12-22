  1. Inicio
Figura del Liverpool fue operado tras dura lesión: el último informe del club

El club ha revelado nuevos detalles sobre la dura lesión que sufrió el delantero y esto informan.

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 16:48 -
  • Agencia EFE
Figura del Liverpool fue operado tras dura lesión: el último informe del club

El Liverpool confirma la dura baja de una de sus figuras.

 Foto EFE
Londres, Inglaterra.

Malas noticias en Inglaterra. El delantero sueco del Liverpool Alexander Isak, que el sábado se lesionó ante el Tottenham en Londres, ha sido operado este lunes de una fractura del peroné de la pierna izquierda, informa su club.

"Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una intervención quirúrgica por la lesión que sufrió el sábado. El delantero del Liverpool se lesionó en una jugada en la que marcó el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido", recuerda el club.

Tras el diagnóstico, este lunes el jugador sueco se ha sometido a una operación en el tobillo, que presentaba una fractura de peroné", agrega el Liverpool.

"La rehabilitación de Isak continuará ahora en el centro de entrenamiento AXA, sin que por el momento se haya fijado una fecha para su regreso", concluye.

Alexander Isak se retiró del césped del Hotspur Stadium nada más marcar el gol que adelantaba a su equipo en el encuentro de la Premier League ante el Tottenham.

El sueco, que saltó al campo en el descanso por el defensa Conor Bradley, marcó diez minutos más tarde, al aprovechar un pase del alemán Florian Wirtz, aunque fue trabado por el defensa local Van de Ven. Sin embargo, ya no se levantó del terreno de juego y se marchó auxiliado por los médicos del Liverpool y Jeremie Frimpong ocupó su lugar.

Solo diez minutos permaneció en el terreno de juego Isak. El partido estuvo detenido unos minutos mientras atendían al delantero que se marchó del campo ayudado por los doctores de su equipo pero por su propio pie.

