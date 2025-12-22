Figura del Liverpool fue operado tras dura lesión: el último informe del club

Londres, Inglaterra.

Malas noticias en Inglaterra. El delantero sueco del Liverpool Alexander Isak, que el sábado se lesionó ante el Tottenham en Londres, ha sido operado este lunes de una fractura del peroné de la pierna izquierda, informa su club.

"Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una intervención quirúrgica por la lesión que sufrió el sábado. El delantero del Liverpool se lesionó en una jugada en la que marcó el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido", recuerda el club.

Tras el diagnóstico, este lunes el jugador sueco se ha sometido a una operación en el tobillo, que presentaba una fractura de peroné", agrega el Liverpool.