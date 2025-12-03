Alajuelense, tricampeón de Copa Centroamericana con polémica de Nelson Salgado

Ciudad de Guatemala

La Liga Deportiva Alajuelense regresó a Costa Rica con el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025 al derrotar en la tanda de penales al Xelajú de Guatemala por 3-4, después de que el partido de vuelta terminara empatado 1-1 tras 120 minutos que tuvo como protagonista al árbitro hondureño Nelson Salgado con una polémica decisión que benefició al equipo tico.

El portero uruguayo del Xelajú, Rubén Darío Silva, no tuvo su mejor actuación en la definición, mientras que el guardameta suplente del Alajuelense, Bayron Mora, se erigió en figura al atajar dos lanzamientos clave, frustrando el sueño del equipo guatemalteco de conquistar su primer título centroamericano.

Mora expresó que regresaba a su país "muy satisfecho" por el triunfo que le dio el tricampeonato a su equipo ante un rival difícil.

El club costarricense llegó a Guatemala en busca de la victoria, aunque al final de la prórroga se replegó en su campo para defender el empate.

A los 11 minutos, Alajuelense tuvo su primer acercamiento con un remate de cabeza de Guillermo Villalobos —uno de los más destacados de la cancha— tras un tiro libre desde la derecha.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Casi en el minuto 21, el capitán del Alajuelense, Celso Borges, evitó el grito de gol del Xelajú al sacar el balón casi de la línea tras un remate de cabeza del colombiano Yilton Díaz.

El equipo guatemalteco cerró los espacios desde el medio campo, lo que impidió que los atacantes del Alajuelense, Yeison Lucumí y Joel Campbell, tuvieran el protagonismo deseado en el partido en busca de inaugurar el marcador.

En el minuto 36, un remate de Villalobos golpeó en el poste derecho del arco defendido por Silva y, en un contrarremate de Ronaldo Cisneros, fue el delantero colombiano Díaz quien salvó al club local.