AASCA Volleyball 2026: Del Campo School se trajo el oro centroamericano

Las WildCats dieron cátedra de disciplina y potencia frente a la red venciendo a todas las escuelas rivales de Centroamérica.
El oro no se hizo esperar para coronarse como las nuevas monarcas del volleyball en el AASCA 2026 (Asociación de Escuelas Americanas de Centroamericanas).
El torneo, jugado entre el 19 y 21 de marzo, reunió a las selecciones de 14 escuelas de la región.
Con 264 atletas, 78 entrenadores y 56 partidos, el torneo se mostró como uno de los disputados de la historia por el alto nivel competitivo.
La selección, dirigida con precisión por Víctor Rodas y Luis Tomé, estuvo conformada por Viviana Chirinos, Zoham Benítez, Aleshka Bonilla, Cecilia Guifarro, Darina Green, Francia Núñez, Adriana Vásquez Aragón, Amalia Lagos, Mariana Herrera, Cecilia Ramos (cap) y Lorena Sabillón.
Del Campo abrió su participación enfrentando al Colegio Maya de Guatemala.
En su segundo partido, la selección de DCS superó al anfitrión, St. Augustine de Nicaragua.
En su avance hacia la final Del Campo se enfrentó a Lincoln International Academy (LIA) de Nicaragua y luego al Colegio Decroly (DCA) de Guatemala.
La gran final se disputó contra Panamerican School (PAS) de Costa Rica, uno de los equipos más fuertes del certamen.
Las Wildcats dominaron los puntos clave y cerraron el partido con un triunfo contundente, asegurando el primer lugar y el título de campeonas del AASCA Volleyball Femenino 2026.
Cecilia Ramos, capitana del equipo, fue elegida MVP del torneo, mientras que Darina Green y Viviana Chirinos recibieron el premio AllStar.
Además, los galardones de Sportmanship (juego limpio) fueron otorgados a Zoham Benítez y Adriana Vásquez Aragón, destacando su espíritu deportivo y liderazgo dentro de la cancha.
Con este triunfo, Del Campo School se consolida como una de las potencias del volleyball femenino en la región centroamericana, llevando el nombre de Honduras a lo más alto y dejando un ejemplo de disciplina, trabajo en equipo y dedicación para futuras generaciones.