AASCA Volleyball 2026: Del Campo School se trajo el oro centroamericano

Managua, Nicaragua.

Las WildCats dieron cátedra de disciplina y potencia frente a la red venciendo a todas las escuelas rivales de Centroamérica. El oro no se hizo esperar para coronarse como las nuevas monarcas del volleyball en el AASCA 2026 (Asociación de Escuelas Americanas de Centroamericanas). El torneo, jugado entre el 19 y 21 de marzo, reunió a las selecciones de 14 escuelas de la región.

Con 264 atletas, 78 entrenadores y 56 partidos, el torneo se mostró como uno de los disputados de la historia por el alto nivel competitivo. La selección, dirigida con precisión por Víctor Rodas y Luis Tomé, estuvo conformada por Viviana Chirinos, Zoham Benítez, Aleshka Bonilla, Cecilia Guifarro, Darina Green, Francia Núñez, Adriana Vásquez Aragón, Amalia Lagos, Mariana Herrera, Cecilia Ramos (cap) y Lorena Sabillón.

Del Campo abrió su participación enfrentando al Colegio Maya de Guatemala. En su segundo partido, la selección de DCS superó al anfitrión, St. Augustine de Nicaragua. En su avance hacia la final Del Campo se enfrentó a Lincoln International Academy (LIA) de Nicaragua y luego al Colegio Decroly (DCA) de Guatemala.