'Primitivo' Maradiaga, presentado como entrenador del Platense: “Vengo entusiasmado para hacer lo mejor“

Puerto Cortés, Honduras.

Ramón Maradiaga, veterano entrenador hondureño de 67 años, ha sido presentado este jueves como nuevo técnico del Platense en lugar de Nicolás Suazo, quien apenas en la tercera jornada ha sido cesado de su cargo por los malos resultados obtenidos.

'Primitivo', como popularmente lo conocen, ha firmado un contrato de un año y esta misma tarde se puso manos a la obras dirigiendo el primer entrenamiento con el plantel porteño, de cara a su debut.

“Ya estoy acá y me siento contento de ser parte de esta gran institución y previo a la presentación les decía (a los dirigentes) que soy mayor que Platense, tengo 67, y tuve la dicha de poder ver desfilar desde los años 66-67 a grandes futbolistas que pasaron por la institución y que sostengo en mi memoria, hoy se me da la oportunidad de dirigir al primer campeón nacional y trataré de dar el máximo de mi conocimiento y esfuerzo, también me es grato encontrarme con Walter Hernández con quien fui rival, pero ahora tenerlo como colaborador es importante“, fueron las primeras palabras del experimentado ante los medios de comunicación.

Ramón Maradiaga en su presentación como nuevo entrenador del Platense.

Aunque ha firmado por un año, 'Primi' sabe que los resultados pueden determinar un tiempo más corto o más amplio en el club, pero se mostró ilusionado por esta experiencia: “Este inicio puede tener continuidad y depende de la forma en que nos desempeñemos y podamos tener esa comunión de ideas que vengan en beneficio de la institución, es grato estar en este equipo y en esta gran ciudad, espero retribuir esa confianza con trabajo y los resultados dependerá de los jugadores, pero venimos entusiasmados para hacer lo mejor y encumbrar a Platense y llevarlo a lugares de los que pueda ser merecedor“, dijo.

Maradiaga, ex DT de las selecciones de Honduras, Guatemala y El Salvador, puede hacer debut oficial este sábado cuando Platense visite a Lobos de la UPNFM en el Marcelo Tinoco de Danlí a las 7:00 PM de la noche.

El Tiburón en el presente campeonato ha disputado tres partidos de los cuales ha perdido dos (Motagua y Real España) y un empate ante Honduras Progreso.