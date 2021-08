Joseph Rosales al fichar con Minnesota United: "Espero nuevas emociones, goles y triunfos"

San Pedro Sula, Honduras.

El mediocampista Joseph Rosales ya se encuentra entrenando con el Minnesota United luego de confirmarse su fichaje con el equipo de la MLS. El zurdo de 20 años estampó su firma por 18 meses.

Joseph Rosales está muy feliz con el nuevo reto que tiene, llega procedente del Club Atlético Independiente de Panamá, donde debutó como profesional.

"En el día de hoy quisiera darle gracias a Dios, estoy contento por este nuevo reto, con nuevos horizontes y desafíos en mi carrera futbolística. Espero nuevas alegrías, emociones, goles y triunfos", afirmó el mundialista Sub-20 en Polonia 2019.

Y agregó: "Probablemente hasta sufrimiento por el amor que tengo hacia el balón, Gracias a mi familia y amigos que han estado pendiente de mí en este nuevo comienzo, inicio con mucho ánimo y entusiasmo".

Rosales no se olvida del equipo que le dio la oportunidad de estrenarse en la primera división y dejó su mensaje: "Me despido del CAI con un profundo agradecimiento, 3 años de vivencia en los cuales me llevo experiencias inolvidables, sumándole a eso 2 títulos de liga. Agradezco el aliento, la motivación y la orientación que me han brindado para desarrollar mis habilidades. Gracias".

Joseph Rosales, nacido en Tegucigalpa y quien formó parte de las divisiones inferiores del Olimpia, disputó el Preolímpico Sub-23 donde Honduras clasificó a los Juegos Olímpico, pero una lesión lo dejó afuera de la convocatoria oficial.