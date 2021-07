¡El video del momento! El reencuentro de Salvador Nasralla con el árbitro mexicano 'Chiquidrácula' Rodríguez

En la previa del partido Honduras-México en cuartos de final de la Copa Oro 2021, hubo un reencuentro histórico. El comentarista deportivo hondureño Salvador Nasralla y el exárbitro mexicano Marco Antonio 'Chiquidrácula' Rodríguez se vieron las caras y recordaron aquel polémico momento de 2009.

La canal mexicano TUDN elaboró un Facebook Live para hablar del duelo entre catrachos y aztecas. Entre los invitados estaban Nasralla y 'Chiquidrácula' Rodríguez. También los exfutbolistas hondureños Eduardo Bennett y Amado Guevara, así como el periodistas mexicano Alejandro de la Rosa.

El debate comenzó y de lo primero que hablaron fue de uno de los capítulos más escandalosos en la historia de las eliminatorias de la Concacaf. Fue en un partido Honduras-Costa Rica rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y el árbitro del encuentro era Marco Antonio.

El sílbante invalidó un gol hondureño por una falta previa de Carlo Costly contra Keylor Navas, quien quedó tendido en el suelo sin poder cubrir su portería cuando Mauricio Sabilló disparó al fondo de las mallas. Ahí empezó Salvador Nasralla a decirle de todo a 'Chiquidrácula' Rodríguez en la transmisión de Televicentro.

Honduras le ganó a Costa Rica por 4-0 ese partido eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Ya vimos la mala intención del árbitro mexicano, cuidado con 'Chiquidrácula'. Si anulas el gol marca el penal, ladrón, si anulas el gol no salís de Honduras, 'Chiquidrácula'. Tercer árbitro mexicano en forma consecutiva, nos metieron la mano y el brazo en la boca. El árbitro lo que está haciendo es seguir las instrucciones de la Concacaf. Ladrón, el ladrón mexicano Marco Antonio 'Chiquidrácula' anuló el gol catrachos, vamos a ver si sale de Honduras”, dijo Salvador durante la narración mientras en el estadio Olímpico la afición gritaba “árbitro vendido”.

EL CARA A CARA

Casi 12 años después de ese momento, Salvador Nasralla y Marco Antonio Rodríguez se vieron las caras, aún que de manera virtual. “Me da muchísimo gusto tener esta reunión previo al México-Honduras”, dijo 'Chiquidrácula'.

“Como no me voy a acordar. Estábamos preparados porque no se nos debe de olvidar que México ha padecido en eliminatorias pasadas y siempre iba al límite compitiendo con Honduras y Costa RIca. Previo a ese partido, Honduras había tenido un juego contra Estados Unidos, el árbitro había sido Mauricio Morales, mexicano, y la atmósfera hondureña, aquí con el señor Nasralla, empezó a vender humo, esa es la palabra, para acusar que había una tendencia por parte de la Concacaf para dañar a Honduras, algo que no lo puede ni comprobar ni él mismo, no tiene ningún argumento para poderlo hacer, manejo el escenario de atmósfera por tener un micrófono, ser líder de opinión, tratando de vender una idea equivocada, pero como Dios está con nosotros, no le salió”, empezó diciendo 'Chiquimarco'.

Los inviados al Facebook Live de TUDN para hablar del partido Honduras-México en Copa Oro 2021.

“Independientemente de todo, acusaba mi vida, acusaba mi situación de que yo había vendido el partido, que era corrupto, ladrón. Reglamentariamente se tomó la mejor decisión del partido sin haber VAR. Al no tener guardameta, que Costly lesionó, el portero no podía continuar, previo había una mano pero no era deliberada”, agregó.

“La vez pasada lo comenté con Amado Guevara, yo le agradecí publicamente, fue el mejor aliado mío en ese partido. Se portó como un hondureño decente, con una integridad impresionante a favor del juego, de la seguridad del público que estaba siendo en ese momento incitado por una voz irresponsable para que se generara un desorden”.

“Recuerdo que le dije a Amado Guevara y al capitán tico: ´Señores, no puedo dar el gol y necesito de ustedes, les habla un hijo de Dios, compórtense y colaboren´. Afortunadamente Honduras replantea el partido. La historia es así, Costly se tira en el área, lo amonesto, Palacios da una patada de amarilla, lo amonesto, yo no bajo la intensidad de mis convicciones, independientemente de la presión que existe, y al final Honduras termina ganando porque era mejor equipo que Costa Rica en ese momento, tenía una hambre de ir a la Copa del Mundo y le ganaron con muchos goles”, comentó del juego de esa noche.

'Chiquidrácula' Rodríguez y sus compañeros tuvieron que salir del estadio Olímpico escoltado por la Policía Nacional.

El exárbitro mexicano, que ahora trabaja en el canal deportivo TUDN, revela que tuvo un sueño antes de ese duelo Honduras-Costa Rica. “Por último, gracias a Dios, un día antes de ese partido, yo tuve un sueño de parte de Dios, literal, íbamos los cuatro (árbitros), leemos la biblia, tenemos temor de Dios, y recuerdo que les dije: ´¿Saben una cosa? Hay como un espíritu de muerte al rededor de ese partido y veía como serpientes mordían a la gente, vamos a orar´. Fue algo que Dios nos había avisado, había algo feo, por fortuna este señor Nasralla no se salió con la suya. La gente de Honduras se comportó de las dos maneras, una gente muy linda, en el aeropuerto nos abrazaron, nos besaron, oraron por nosotros y había otra gente que cree su discurso, porque siempre hay gente inciendiaria en el micrófono, afortunadamente no le creyeron. Aquí estamos vivos, tres Copas del Mundo y hoy trabajando”.

LAS PALABRAS DE NASRALLA

Llegó el turno de hablar para Salvador Nasralla sobre el tema. “Aquel 12 de agosto del año 2009, nuestro país estaba en una situación política muy especial, la situación estaba muy caliente. Lo que sí le puedo decir a Chiquidrácula es que la gente que estaba en el estadio no tenía televisores, mi transmisión era por televisión y cualquier cosa que yo dijera era solamente para la televisión. No sé si en México los aficionados tienen televisores en sus localidades, en ese año no lo tenían y en Honduras muchos menos”.

Y prosiguió: “En el momento, obviamente después uno mira la repetición, fue un partido que estuvo suspendido cuatro minutos y medio aproximadamente después de que la pelota entro a la red y con las experiencias que yo tengo, trabajo en esto desde que era futbolista Juan Dosal, yo creo que ustedes lo conocen, cuando Raúl Orvañanos era portero del Necaxa, 55 años atrás estoy metido en esto. Yo conozco árbitros que han recibido dinero y tengo todos los argumentos como para poder pensar que los intereses de contar con Honduras en el Mundial son bajos, incluso en el 2001 por ejemplo, el Olimpia eliminó al Toluca y al Pachuca y al final el Mundial de Clubes se canceló porque iba a ir el Olimpia que económicamente no tenía relevancia“.

Salvador Nasralla, comentarista deportivo de Televicentro.

”Ahora te quiero contar algo Marco Antonio, independientemente de lo que yo dijera, la situación en el país estaba tan caliente en ese momento que me contaba un amigo que ese partido Honduras lo tenía que ganar o ganar, pero el ambiente estaba tan caliente que si ese partido no lo hubiera ganado Honduras hubiera pasado probablemente una desgracia, no sé de que proporciones, pero eso pasó hace 12 años. Estamos ahora en una Copa Oro, donde las cosas soy muy diferentes, en aquel momento Honduras tenía un súper equipo, hoy tiene un equipo bastante diezmado y para el partido de mañana (sábado) claramente el favorito es México, debería de ganar por goleada si se diera la lógica”, dijo.

¿ARREPENTIDO?

En la charla, alzó la voz el periodista Alejandro de la Rosa y se refirió a esa situación. “Esperaba una disculpa, es cierto que en 2009 los aficionados no iban con televisores al estadio, pero tampoco que yo recuerde los árbitros del estadio salía el avión rumbo a México, Marco todavía tenía que ir al hotel, al aeropuerto, sí fue irresponsable decir que si no marcaba ese gol no iba a salir vivo de Honduras, fue muy peligroso y yo pensé que venía a escuchar una disculpa y no fue así”, espetó.

Nasralla contestó sin tapujos: “Yo no estoy arrepentido en lo más mínimo de lo que hice el 12 de agosto de 2009 y siento que correspondía a la situación y a lo que normalmente el Comité de Árbitros ha hecho, independientemente de que 'Chiquidrácula' sea un pastor y que ande con la biblia debajo del brazo, ese es otro asunto adiccional al fútbol. Si en algo le afectó, lo siento mucho, hay que dedicarse a otras actividades”.

Alejandro de la Rosa defendió a 'Chiquidrácula' Rodríguez ante Salvador Nasralla.

“¿A qué árbitro ha visto que reciba dinero?”, le consultó De la Rosa. “Raúl Domínguez”, respondió Nasralla. “Yo realmente, a mi me dijeron que venía a hablar del partido de mañana, no pensé que venía a un banquillo de acusados”, zanjó el tema.