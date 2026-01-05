Elecciones Honduras
Nicolás Maduro
Pablo Cacho responde sobre su fichaje a Motagua: "Es un sueño para mí"
El exjugador del Victoria se incorporó este lunes a los entrenamientos de pretemporada con Motagua para el Clausura 2026.
Redacción La Prensa
Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 17:01
Redacción La Prensa
