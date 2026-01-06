Yariela García, candidata confirmada de SPS en Miss Honduras Universo 2026

Yariela García es una popular presentadora de televisión y reina de belleza que ha confirmado en las últimas horas su futura participación en el certamen Miss Honduras Universo 2026 como la representante de San Pedro Sula.
La joven capitalina ha demostrado ser una mujer multifacética y talentosa, con una trayectoria que la posiciona desde ya como una de las favoritas en el concurso que se desarrollará posiblemente a mediados del año.
Yariela Cerrato García, tiene 28 años, es licenciada en Mercadotecnia y también ha forjado su carrera en distintos medios de comunicación a nivel nacional, específicamente en el área de entretenimiento.
Su pasión por las artes la ha llevado a participar como actriz de teatro y bailarina, reflejando su amor por las expresiones culturales y creadora de contenido para diversas plataformas de redes sociales.
Yariela asumió el título de Miss Grand Honduras en 2024, certamen realizado en Tailandia, donde la bella joven destacó en diversos aspectos, incluso, logró clasificar al top 20 de semifinalistas y top 3 de mejores trajes nacionales.
La escultural hondureña dio a conocer su participación en Miss Honduras Universo 2026 con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Con profunda gratitud, disciplina y compromiso asumo el título de Miss Universo San Pedro Sula, dando inicio oficial a mi camino hacia la corona de Miss Honduras Universo 2026".
"Este proceso va mucho más allá de una banda o una corona. Es el reflejo de años de preparación en silencio, de crecimiento personal, sacrificios invisibles y una fe que se ha fortalecido incluso en los momentos de duda. Nada ha sido al azar: cada paso en el transcurso de los años, cada aprendizaje y cada reto han construido la mujer que hoy se presenta con propósito y determinación para cumplir ese sueño que ha tenido desde niña, esos mismos que se honran con disciplina y fe", expresó.
"Asumo este reto con respeto, amor y responsabilidad por mi Honduras Hoy no hablo solo de un sueño personal, hablo del compromiso de dar lo mejor de mí y de inspirar a otras mujeres a creer en su propio proceso, demostrando que cada sueño se puede convertir en realidad si creemos en nosotras mismas", fueron las palabras finales de la bella modelo.
Con su carisma, talento y dedicación, Yariela García no solo busca ganar la corona, sino también dejar una huella positiva en el mundo. Su participación en el Miss Grand Internacional es un testimonio de su espíritu y determinación.
Yariela manifestó su agradecimiento a quienes la han apoyado desde el inicio de su carrera hasta este punto tan importante: "Gracias a cada una de esas personitas por el cariño y apoyo que me han dado estos últimos años, han llenado mi vida de mucho amor y gratitud, desde ya gracias por todo lo que se viene, espero pronto conocerlos a toditos".