Marathón contradice a Miguel Falero con rotundo comunicado sobre el caso de Kervin Arriaga

El Club Deportivo Marathón ha emitido un comunicado en sus redes sociales para contradecir al cuerpo técnico de la Selección Sub-23 de Honduras que comanda Miguel Falero y quien dejó al futbolista verdolaga Kervin Arriaga afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio-2021 por una aparente lesión.

En el escrito, el conjunto esmeralda trata de explicar la situación actual de Arriaga, que en palabras de Falero, no entró en la lista final de convocados para la justa olímpica por la lesión de tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda.

¿LESIÓN O INDISCIPLINA?



Kervin Arriaga queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio ➡ https://t.co/WOvsSJ61ks — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 2, 2021

“La no inclusión en la lista definitiva de Kervin Arriaga es por lesión. Él estuvo mucho tiempo en tratamiento, sé que le iban a dar resultados otros doctores, otros especialistas, evidentemente no hay problema con una segunda opinión, pero se tiene una plena confianza en el cuerpo médico, en el cuerpo médico de Honduras está el doctor Sierra, el doctor Toledo y está el especialista en rodillas, Óscar Benítez, él es quien supervisa toda la actividad de la sanidad de la Selección. En él confío, él fue uno de los que dio la posibilidad de los dos tratamientos, uno que fue iniciado y no se concluyó, había un tratamiento de ocho sesiones de la cual solo se cumplió una, él dijo también de la posibilidad de ondas de choques que lo dejaba como en un segundo plano”, explicó Falero en conferencia.

RESPUESTA DEL MARATHÓN

Horas después de las palabras del seleccionador de la Sub-23 catracha, el Marathón lanzó un rotundo comunicado. “El motivo de la presente es para comunicar el estado y la evolución del jugador Kervin Arriaga, quien por medio de resonancia magnética, el pasado 20 de abril del presente año se demostró la presencia de proceso inflamatorio en la porción posterior y proximal del tendón rotuliano en rodilla izquierda. Concluyéndose en su diagnóstico: Síndrome de Sinding-Larsen Johansson”, empieza.

“Por la razón antes expuesta, el jugador se mantuvo bajo tratamiento médico, terapia física y rehabilitación; estando a cargo del Dr. Jorge Ardón. Siendo de agrado informar que la evolución clínica ha sido satisfactoria”, añade.

“A la evaluación física, no presenta dolor a la extensión y flexión pasiva de la rodilla, tampoco a la rotación interna y externa. El jugador es capaz de realizar saltos consecutivos, realizar flexiones y extensiones completas en el arco de movimiento de las rodillas; esto sin presentar signos de dolor ni limitaciones en la actividad física. Por tanto se considera apto para la práctica deportiva”, finaliza el comunicado que fue firmado por el médico del Marathón, Álvaro Roberto Bu Irías.

Además, el club también publicó un video en el que se ve a Kervin Arriaga realizando pruebas de saltos.