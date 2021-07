Miguel Falero explica por qué no convocó a Kervin Arriaga para los Juegos Olímpicos

San Pedro Sula, Honduras.

“La no inclusión en la lista definitiva de Kervin Arriaga es por lesión”. Así de claro lo ha dejado el entrenador de la Selección Sub-23 de Honduras, Miguel Falero, en el caso del mediocampista del Marathón que no fue llamado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Tras ofrecer el listado oficial de los 22 convocados, Falero se encargó de contestar y despejar las dudas que había sobre la situación de Arriaga, quien se recupera de una lesión de tendinitis rotuliana de la rodilla.

“Hace tres semanas que (Arriaga) no entrena, seguía con problemas de rodilla, los plazos no nos permiten llevarlo en buenas condiciones a una competencia intensa como los Juegos Olímpicos”, explicó en su intervención antes de recibir las preguntas de los medios de comunicación vía Zoom.

Falero confirmó que “la no inclusión en la lista definitiva de Kervin Arriaga es por lesión. Él estuvo mucho tiempo en tratamiento, sé que le iban a dar resultados otros doctores, otros especialistas, evidentemente no hay problema con una segunda opinión, pero se tiene una plena confianza en el cuerpo médico, en el cuerpo médico de Honduras está el doctor Sierra, el doctor Toledo y está el especialista en rodillas, Óscar Benítez, él es quien supervisa toda la actividad de la sanidad de la Selección. En él confío, él fue uno de los que dio la posibilidad de los dos tratamientos, uno que fue iniciado y no se concluyó, había un tratamiento de ocho sesiones de la cual solo se cumplió una, él dijo también de la posibilidad de ondas de choques que lo dejaba como en un segundo plano”.

El uruguayo insistió en el tema de la salud de los jugadores. “Los deportistas deben estar sanos para poder entrenar, una cosa es estar sano o que pueda llegar sano y otra cosa es que esté entrenando para competir a alto nivel como lo son unos Juegos Olímpicos. Lo que debemos tener claro es que una cosa es que uno pueda caminar, pueda no sentir dolor hoy, pero la tarea es irreparable de tres semanas sin poder entrenar”.

Falero también se refirió a las declaraciones del médico ortopeda que ha estado tratando a Kervin Arriaga, asegurando que el jugador está recuperado en un 80 por ciento de su lesión y que en tres días de reposo más, estará al 100%. “Perfectamente puede jugar los Olímpicos”, añadió.

“En el tema sanitario, respeto todas la opiniones, creo que se referían al doctor Ardón cuando me decían de la posibilidad de una segunda opinión, muy respetable, pero la opinión en la que yo me baso es la del doctor Toledo y la de su supervisor, Óscar Benítez”, declaró Falero.

LOS ARITOS DE KERVIN

Un tema que estuvo en el aire en la conferencia virtual fue si el caso de Kervin Arriaga era por indisciplina. De hecho, a Miguel Falero le cuestionaron sobre los aretes que utiliza el centrocampista del Marathón.

“En todas las selecciones se les pide a los futbolistas que no jueguen con joyería, en todas las selecciones, desde la primera hasta la mayor, porque hay una razón muy sencilla, tanto en los ojos, como la nariz, la boca y los oídos, los glóbulos es muy riesgoso porque hay mucho sangrado, cualquier corte, cualquier arranque, cualquier inconveniente con el tema de la joyería... No se permiten pulseras, cada vez que hacemos fútbol nosotros le pedimos a los jugadores que deben usar espinilleras”, respondió Falero.

Falero puso de ejemplo a Alberth Elis, quien en una ocasión entrenó con unas joyas, el entrenador le pidió no hacerlo y el delantero pidió disculpas y no lo volvió a hacer. Sobre el tema de Arriaga aseguró que no fue excluido por esa razón.

“En el último entrenamiento yo le pedí a Elis que se quitara eso, me dijo: "si profe no hay problema, estoy acostumbrado a jugar sin joyerías", así ha ocurrido con muchos, es cierto, tratamos de que no jueguen con joyerías, pero no es un tema principal para ser excluido, es un tema de los 22”, cerró.

OTROS CASOS

Miguel Falero también se refirió a otros futbolistas que no fueron llamados, como Joshua Canales, que milita en el Querétaro de la Liga MX. “No pude contar por problemas sanitarios con distintos jugadores, uno de ellos es Joshua Canales, estaba haciendo buenos encuentros en México, ha tenido reiteradamente problemas de rodilla, tuvo una invertención” quirúrgica, detalló.

Sobre Danilo Acosta: “Tambien tuve inconveniente con el tema de Danilo Acosta, luego de una larga recuperación de ligamentos cruzados, cuando estaba haciendo trabajos de campos en el último partido de su equipo Los Angeles Galaxy sufrió una rotura fibrilar de su pierna, esto no le permite llegar en buenas condiciones”.

El caso de Joseph Rosales, mediocampista que juega en el Club Atlético Independiente de La Chorrera de Panamá: “Con Joseph Rosales hemos tratado y lo hemos venido acompañando en su progreso, pero una limpieza que le hizo en su rodilla el doctor Benítez no le permite estar en la justa”.

“Y un caso similar es el de Carlos Argueta, venía en un proceso de recuperación bastante cercano, pero esto lo aleja”, explicó Falero.