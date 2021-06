¡Días y horarios! Anuncian calendario de partidos de Marathón, Olimpia y Motagua en la Liga Concacaf

Miami, Estados Unidos.

La Concacaf ha dado a conocer el calendario completo de los partidos de la ronda preliminar y de los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021, en el que 22 clubes de 11 países participarán en la quinta edición de la competencia.

Olimpia, Motagua y Marathón son los tres representantes hondureños en el torneo que comenzará con la ronda preliminar entre el 3 y el 5 de agosto (partidos de ida) y el 17 y 19 de agosto (partidos de vuelta).

Los emparejamientos para las dos primeras rondas del torneo y el camino de cada club hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial, el miércoles 16 de junio.

El Marathón jugará la fase previa y enfrentará al Diriangen, campeón de Nicaragua. El Monstruo Verde abrirá de visita el enfrentamiento el martes 3 de agosto a las 8.00 PM. La vuelta será el 18 de agosto a la misma hora en San Pedro Sula.

OCTAVOS DE FINAL

Por su parte, el Olimpia, tricampeón del fútbol hondureño, se verá las caras con el Inter Moengo Tapoe de Surinam. La ida será el martes 21 de septiembre en tierras sudamericanas a las 4.00 PM y la vuelta el martes 28 del mismo mes a las 8.00 PM en el estadio Nacional.

Mientras el Motagua está a la espera de conocer su rival en los octavos de final. Saldrá del duelo que protagonizarán el CD Universitario de Panamá y el AS Samaritaine de Martinica.

Al Ciclón Azul le tocará abrir su eliminatoria de visita el jueves 23 de septiembre a las 8.00 PM y cerrará en casa el jueves 30 del mismo mes a la misma hora.

También quedaron definidas las fechas de las siguientes rondas como cuartos de final, semifinales y final. En cuartos puede haber un duelo de hondureños, esto si el Marathón supera al Diriangen en la ronda previa y al Real Estelí en octavos, y que el Motagua también gane su eliminatoria.

Los 12 clubes que participarán en la Ronda Preliminar fueron divididos en seis emparejamientos y jugarán de la siguiente manera (el club local aparece primero):

Ronda Preliminar - Partidos de ida

Martes, 3 de agosto de 2021

6:00 PM FC Santa Lucia (GUA) vs Metropolitan FA (PUR)

8:00 PM Diriangen FC (NCA) vs CD Marathón (HON)

Miércoles, 4 de agosto de 2021

6:00 PM Forge FC (CAN) vs CD FAS (SLV)

Jueves, 5 de agosto de 2021

4:00 PM Verdes FC (BLZ) vs Santos de Guapiles (CRC)

6:00 PM AS Samaritaine (MTQ) vs CD Universitario (PAN)

8:00 PM Comunicaciones FC (GUA) vs 11 Deportivo FC (SLV)

Ronda Preliminar - Partidos de vuelta

Martes, 17 de agosto de 2021

6:00 PM Metropolitan FA (PUR) vs FC Santa Lucia (GUA)

8:00 PM CD FAS (SLV) vs Forge FC (CAN)

Miércoles, 18 de agosto de 2021

6:00 PM Santos de Guapiles (CRC) vs Verdes FC (BLZ)

8:00 PM CD Marathón (HON) vs Diriangen FC (NCA)

Jueves, 19 de agosto de 2021

6:00 PM CD Universitario (PAN) vs AS Samaritaine (MTQ)

8:00 PM 11 Deportivo FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA)

A la ronda preliminar le seguirán los partidos de octavos de final de ida y vuelta durante las últimas dos semanas de septiembre. Los 10 clubes clasificados a los octavos de final y los seis ganadores de la ronda preliminar fueron divididos en ocho emparejamientos y jugarán de la siguiente manera:

Octavos de Final - Partidos de ida

Martes, 21 de septiembre de 2021

4:00 PM Inter Moengo Tapoe (SUR) vs CD Olimpia (HON)

6:00 PM CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN) vs CA Independiente (PAN)

8:00 PM CD Guastatoya (GUA) vs LD Alajuelense (CRC)

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

6:00 PM CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA) vs Real Esteli FC (NCA)

8:00 PM 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA) vs Alianza FC (SLV)

Jueves, 23 de septiembre de 2021

4:00 PM Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ) vs CD Plaza Amador (PAN)

6:00 PM Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

8:00 PM CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ) vs FC Motagua (HON)

Ronda de 16 - Partidos de vuelta

Martes, 28 de septiembre de 2021

4:00 PM CA Independiente (PAN) vs CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN)

6:00 PM LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA)

8:00 PM CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR)

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

4:00 PM CD Plaza Amador (PAN) vs Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ)

6:00 PM Real Esteli FC (NCA) vs CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA)

8:00 PM Alianza FC (SLV) vs 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 30 de septiembre de 2021

6:00 PM Deportivo Saprissa (CRC) vs Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA)

8:00 PM FC Motagua (HON) vs CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ)

Cuartos de Final

Octubre 19-21 (partidos de ida)

Noviembre 2-4 (partidos de vuelta)

Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los emparejamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Semifinales

Noviembre 23-25 (partidos de ida)

Noviembre 30 – diciembre 2 (partidos de vuelta)

Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Final

Diciembre 7-9 (partido de ida)

Diciembre 14-15 (partido de vuelta)

MÁS DE LA LIGA CONCACAF

La final de vuelta será albergada por el club con mejor desempeño de los dos finalistas (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles en las rondas anteriores de la competencia).

El ganador de la competencia, así como el subcampeón, los semifinalistas, y los dos clubes mejor posicionados de los cuartos de final (seis clubes en total) se clasificarán para la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022 (SCCL). El ganador de la SCCL 2022 será coronado campeón regional de clubes y representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Los partidos estarán ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten a través de los socios de la Confederación, incluyendo TUDN (USA-Español), Fox Sports (USA-Inglés) Fox Sports (México), ESPN (Centroamérica), Flow Sports (Caribe) y otros socios locales.