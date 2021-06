Rambo de León sobre Carlos Pavón: "Es un desperdicio lo que está haciendo, es egoísta"

Puerto Cortés, Honduras

Hablar de Julio César Rambo de León es referirse a uno de los futbolistas más talentosos en la historia del fútbol hondureño.

En la actualidad el ex-volante hondureño se ha convertido en un cazatalentos y ha estado colaborando en visorias, como la que ha realizado el Pachuca de México en diferentes territorios de Honduras.

Hoy en declaraciones al programa Cinco Deportivo, además de contar diferentes anécdotas en la H y los diversos clubes en los que estuvo, aprovechó para dejarle un contundente mensaje a Carlos Pavón, el máximo goleador en la historia de la selección de Honduras.

"Carlos Pavón está desperdiciando su tiempo, está siendo egoísta. Con la riqueza que adquirió y los entrenadores que lo forjaron, debería de estar dándole su talento a los chicos que lo necesitan", comenzó señalando Julio César de León.

"La Sombra Voladora" ya tiene sus años de haber incursionado en los medios de comunicación y en la actualidad labora con la compañía Univisión Deportes, por lo que Rambo lamentó que no ha decidido darle clases a los chicos sobre todo lo que aprendió en el fútbol.

"Tenemos que aprovechar y regalar ese conocimiento, que no sea egoísta. No digo que no esté en la TV, pero que haga algo por el futbol de Honduras. Qué le de una mano al país y a millones de personas, que saquemos jugadores", disparó Rambo de León.

Por otra parte, el talentoso ex-mediocampista señaló que espera una colaboración de empresarios para poder brindarle una ayuda a los jóvenes que tiene en su Academia.

"Que me contacten al 8761-0544 o a la página de JC de León en Facebook. Queremos que estos niños tengan grandes oportunidades", dijo.