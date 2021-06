Dueño del PSG lanza contundentes palabras sobre Mbappé: "Nunca lo venderemos"

París, Francia

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró este domingo que Kylian Mbappé permanecerá en el club parisino y que "nunca lo venderán" ni lo dejarán libre.

"Nunca doy detallas de las negociaciones abiertas. Todo lo que puedo decir es que avanza bien. Espero que encontremos un acuerdo. Es París, es su país. Tiene una misión y no es únicamente de jugar al fútbol sino de promover el campeonato de Francia, su país y su capital", dijo el empresario en una entrevista en L'Équipe.

Al Khelaifi está convencido de que a Mbappé le quedan muchos años en París.

"Tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?", analizó.

Y añadió: "Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis",

El catarí defendió que el delantero es un "chico fantástico, como persona y atleta" y uno de los mejores jugadores de la actualidad: "Ganará el Balón de Oro durante años, estoy 100 % seguro"

Eso sí,Al Khelaifi pone límites a la ambición de Mbappé.

"Si él dice eso es que quiere ganar y no es una cosa mala. Nosotros también somos ambiciosos. Pero si él quiere decidir si fichamos o no, eso no es posible. Repito, es un gran chico, y sé que dice eso porque quiere un mejor equipo para ganar la Champions".