Renovación de Ramos, Cristiano Ronaldo y Mbapppé: Las palabras de Ancelotti tras ser presentado en Real Madrid

Madrid, España

El italiano Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid este miércoles en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club blanco y repitió la promesa que hizo en su primera etapa como técnico madridista, "un fútbol ofensivo, espectacular e intenso" para alcanzar títulos.

"Muchas gracias al Real Madrid, al presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director general) y a toda la directiva. Estoy muy feliz de volver a la que siento mi casa y voy a poner toda mi energía para intentar repetir lo que conseguimos en el pasado", destacó.

"Tengo muy buen recuerdo de los dos años que pasé aquí, los títulos, la relación que tuve con todos. Lo vamos a repetir en este nuevo desafío", afirmó en su primera comparecencia ante la prensa en su segunda etapa al frente del equipo blanco, tras firmar un contrato para las tres próximas temporadas.

Ancelotti aseguró un fútbol vistoso como el camino más corto hacia el éxito: "Prometo lo mismo porque la tradición, la historia de este club, es intentar jugar un fútbol ofensivo, espectacular e intenso".

Las palabras de Ancelotti sobre Ramos, Cristiano y Mbappé

¿Sigue o se va Sergio Ramos?

"Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones. Y lo vamos a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio he llegado ahora y tengo que hablar con el club, lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado. No he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Me gusta mucha regresar y trabajar con algunos jugadores con los que lo hice. No hemos tenido tiempo"

"Es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos. Vamos a hablar con el jugador, pero no conozco los detalles".

Cristiano Ronaldo

"Tengo mucho cariño por Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores que tienen contrato con otro club. Puedo hablar del cariño que le tengo, de la felicidad que tengo porque todavía está haciéndolo muy bien en la Juve. Un periodista me preguntó si Cristiano estaba al final de su carrera y yo dije que sí, porque sólo marca 35 goles y está bajando su ritmo"

Hazard

"Es un jugador to que no ha exprimido su máximo potencial pero que o va a exprimir. Puede ser su año para explotarlo, con confianza..."

Zidane

"¡Qué tengo que decir de Zidane! Ha ganado tres Champions en un rato, ha peleado hasta el final. Todo el mundo tiene que dar las gracias a Zizou. Luego el fútbol es así, unos vienen, otros se van... Pero lo que hizo fue increíble. No he hablado con él, pero voy a hablar con él. Zizou es un amigo".

¿Necesita un crack como Mbappé?

“Los jugadores de calidad te dan más oportunidades de triunfar. Es importante tener un equipo que tenga equilibrio, calidad, capacidad de sacrificarse, de jugar juntos... Luego, está claro que la individualidad de los jugadores te da algo más. Pero la capacidad de jugar juntos es muy importante”.

Hirving Lozano

"Tengo una buena relación con todos los jugadores. A Lozano le tengo mucho cariño. También a Chicharito, que lo tuve aquí. No puedo decir si encajarían en el Real Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluarla”.