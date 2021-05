¿Seguirá su amigo Messi? Las palabras del Kun Agüero en su presentación con Barcelona

Barcelona, España

El argentino Sergio 'Kun' Agüero llega por fin al FC Barcelona en un fichaje que durante años pareció condenado a producirse, aunque se viste de azulgrana a punto de cumplir 33 años, con una rodilla maltrecha y con solo seis tantos anotados en la campaña que acaba de cerrarse.

Agüero "firmó contrato hasta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares)", informó el club azulgrana este lunes.

En su presentación como jugador del cuadro culé, el atacante argentino se mostró feliz con la oportunidad de llegar al fútbol español y se pronunció sobre la posibilidad de jugar al lado de su amigo Lionel Messi, quien todavía no ha renovado contrato con el equipo blaugrana.

"Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa. Es el mejor equipo del mundo. De chico dije que algún día se fijarán en mí,y acá estoy. No me lo imaginaba. Cuando llegó la oportunidad, cualquiera sale corriendo", comenzó diciendo

Kun señaló que espera que Messi decida renovar con el FC Barcelona para poder conseguir títulos juntos

"Esperemos jugar juntos, pero ya veníamos negociando hace tiempo. Pero eso son decisiones de él con el club. Es un placer y orgullo jugar juntos. Conviví con él y lo conozco bastante. Creo que sí que seguirá", señaló.

Y agregó: "Conviví con él en la selección. Hablo todos los días con Leo y entrenar todos los días será muy bonito. Daremos lo mejor para el club".



El presidente Joan Laporta se encargó de presentar a Sergio Agüero como nuevo refuerzo del Barcelona. Foto AFP.

El atacante argentino expresó que se encuentra totalmente recuperado ya que las lesiones lo perjudicaron en la reciente campaña.

"Salvo la temporada pasada, he hecho nueve años muy buenos y he podido ayudar al equipo a conseguir cosas importantes. Este año por un tema de rodilla, luego el covid... pero los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente. La rodilla está perfecta".