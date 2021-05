Novedades en la última convocatoria del Real Madrid para intentar ganar el título de la Liga Española

Madrid, España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, recupera a los defensas Raphael Varane y Sergio Ramos para la disputa de la última jornada de la Liga Española, ante el Villarreal en el estadio Alfredo di Stéfano, con la baja de última hora de Eden Hazard, que se suma a los lesionados Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Ferland Mendy, más la ausencia de Toni Kroos por coronavirus.

La sobrecarga muscular sufrida por Eden Hazard cierra una temporada negra del belga en el Real Madrid, la segunda marcada por las lesiones. No podrá participar ante el Villarreal tras no completar el último entrenamiento y ser descartado por Zinedine Zidane.

"Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar", desveló Zidane en rueda de prensa. "Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar", añadió.

NOVEDADES

El técnico francés sufre las bajas en defensa de Dani Carvajal, Lucas Vázquez y el francés Ferland Mendy, pero alivia su situación con la vuelta de Varane y Ramos, recuperados de sus lesiones musculares. Sigue contando con dos canteranos, el lateral zurdo Miguel Gutiérrez y el centrocampista Antonio Blanco.

El capitán madridista no jugaba desde que lo hiciese en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés, mientras que el francés se lesionó durante el duelo ante Osasuna del pasado 1 de mayo.

Sergio Ramos en plena práctica, la última de la temporada. Foto RealMadrid.com

"Sergio mañana va a estar con nosotros, ha entrenado con normalidad y va a estar. El equipo se verá mañana", aseguró.

En su equipo, dejó claro Zidane, siempre contaría con Sergio Ramos y no tendría duda de que a pesar de sus pocos partidos disputados en 2021, sería un fijo para la Eurocopa si fuese Luis Enrique Martínez. "No soy el seleccionador de España, si me preguntan yo siempre me llevaré a Sergio, pase lo que pase, porque lo da siempre todo".

Varane disputando el balón con Vinícius. Foto RealMadrid.com

LOS CONVOCADOS DEL REAL MADRID:

Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.

Defensas: Odriozola, Militao, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Miguel Gutiérrez.

Centrocampistas: Casemiro, Modric, Fede Valverde, Antonio Blanco, Isco.

Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano.