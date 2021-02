Pedro Troglio responde sin tapujos a Cristian Maidana: “La confianza no se regala, se gana”

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio no se mordió la lengua para responder a Cristian Maidana, quien dijo que se marcha del Olimpia por falta de minutos y porque no tiene lugar en el equipo merengue que dirige el entrenador argentino.

“Todo jugador necesita jugar y tener minutos en cancha. La confianza en un futbolista es fundamental para poder rendir dentro del campo”, dijo el mediocampista argentino en un mensaje de despedida, dejando un recadito a Troglio. “Al no ser tenido en cuenta, prefiero dar un paso al costado para beneficio del club también”.

Al técnico de los blancos no le gustaron para nada esas palabras y no dudó en mandarle un mensaje en su cuenta de Twitter. “La confianza no se regala, se gana”, escribió Troglio.

Troglio no había podido contar con Maidana luego de cuatro meses fuera por lesión. El 'Chaco', que no jugaba desde la segunda jornada del Torneo Apertura 2020, reapareció el fin de semana pasado entrando de cambio en el minuto 68 del partido contra el Real de Minas, correspondiente a la fecha dos del Clausura 2021.

Maidana ha venido arrastrando lesiones desde octubre del año pasado y en diciembre sufrió una recaída.

En el tiempo que estuvo de baja el jugador sudamericano, el Olimpia disputó 28 partidos, quedando campeón de la Liga Nacional (el bicampeonato) y semifinalista de los torneos Liga Concacaf y Concachampions.