Choco Lozano: "Tuvimos que pelear para llegar al Cádiz, al final salió todo bien"

Cádiz, España.

Antony Choco Lozano es el legionario hondureño del momento luego de que se convirtió en pieza fundamental para que el Cádiz logrará el ascenso a la Liga de España.

Querido por muchos y señalado por otros, el atacante catracho se ha encargado de callar muchas bocas y gracias a sus 10 goles en lo que va de la campaña, se convirtió en pieza clave para que el Cádiz consiguiera el ansiado regreso a la primera categoría del balompié español.

Hoy en entrevista al programa Fútbol de Primera con el periodista Kike Lanza, Antony Lozano no ocultó su alegría tras el objetivo conseguido e inclusive reveló que tuvo que poner de su parte poder llegar a la institución luego de que no la estaba pasando nada bien con el Girona.

Cabe señalar que el delantero seguirá tres años más con la institución cadista, por lo que su presencia en La Liga de España es un hecho.

Las palabras de Antony Choco Lozano

El ascenso

"Agradecido con Dios por lo que estamos pasando, es un sueño hecho realidad. Lograr un ascenso es algo complicado. Me ha costado bastante, vengo de un año complicado".

"En el Girona no tuve la participación que quería y tenía el deseo de ir a un club protagonista, esa sensación de jugar los 90 minutos. Se abrió esa puerta, el Cádiz era fuerte candidato para subir y no fue fácil, pero al final se concretó".

Parón por la pandemia

"Yo creo que el parón nos complicó las cosas bastante.El equipo no terminaba de ser el mismo, somos un club que defiende bien, nos estaba costando en los partidos después de la pandemia, ese parón nos perjudicó un poquito. Al final ganamos dos seguidos y desde entonces el equipo regresó al nivel que había perdido".

Llegada al Cádiz

"Tuvimos que pelear para llegar al Cádiz, había un equipo que tenía un intermediario con Girona, ellos querían que fuesen a ese club, pero insistimos en venir al Cádiz porque ya conocía a varios jugadores, eso me motivó mucho. Además, llevaban años de estar cerca del ascenso, la verdad que todo se dio, aunque fue complicado, pero luchando se concretó el ascenso que es algo histórico".

"Las sensaciones de futbolista la había perdido. En Girona estaba de volante extremo, quería ser delantero nueve, me siento cómodo. Hablando con la gente me ofrecieron esa posibilidad y eso me motivó mucho, al final salió todo bien".

Buscarán ser campeones

"Vamos a buscar el campeonato. Si hacemos un punto somos campeones, es un logro muy grande. Los clubes que están aqui, tenemos a un Zaragoza, Huesca, Málaga, Rayo Vallecano, son equipos que han hecho inversiones, lo que logramos siendo uno de los clubes con el presupuesto más bajo tiene ese valor añadido. Hay que estar agradecido con la plantilla, aparte de histórico, es algo difícil".

Festejos

"Después del partido que jugamos un día antes y que lo perdimos, el presidente tomó la decisión de reunirnos para ver el Zaragoza - Oviedo juntos. Había tensión, emoción, cuando iban 4-0 era algo increible, todo era alegría; honestamente no pensábamos que el Zaragoza iba a perder, lo que tiene mérito es lo que realizamos en el campeonato".

Adaptación en España.

"Los primeros meses la pasamos mal, me quería regresar a Honduras. Le toca hacerse hombre, esforzarse, aunque la primera experiencia no fue la mejor, volvimos a Honduras para jugar con Olimpia, luego al Tenerife y todo empezó para adelante, vino el Barcelona B, Girona y Cádiz, que me da la posibilidad de regresar a la élite, de jugar en primera.

Alegría en España por ascenso del Cádiz

"Es impresionate la gente como en toda España se alegra por el ascenso del Cádiz, dicen que es el equipo de todo. Hace unos años estuvo en la Segunda B, han venido trabajando desde hace unos años; en lo personal queríamos llegar a un club y ser importante,hoy se te da ese plus que estás en la historia de este club, siento una alegría indescriptible, hemos aportado y es una alegría increíble"

Mágico Gonzáles

"Aquí Mágico es el Magico, la gente lo ama. Te das cuenta que los centroamericanos son queridos aquí, ahora cuando hablan de Centroamérica mencionan a Honduras ojalá que vengan más hondureños y salvadoreños, aquí la es gente es alegre, hospitalaria, eso te hace adaptarte más rápido y eso en el campo se refleja".

Mensaje para sus detractores

"La verdad no me gusta hablar de la gente que me cuestiona, trato de quererlos a todos. La gente que me señala es un combustible, te hace dar un extra, no les dio mucha bola. La otra vez dije que no entendía los insultos de la gente. No me gusta entrar en esos debates, soy feliz con mi familia, diga lo que diga la gente".

Fichaje de Negredo

"Toda competencia es buena. Eso es positivo para el equipo, ya lo querían traer antes y ahora ya se dio, es un pedazo de atacante, lo he visto jugar y será un honor tener de la categoría de Negredo que ha jugado en la selección española, uno puede aprender de futbolistas como él".