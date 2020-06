Entrevista exclusiva con Mauricio Dubón: “Espero jugar una Serie Mundial”

Miami, Estados Unidos.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón es considerado como uno de los mejores deportistas del país. El pelotero de los Gigantes de San Francisco se encuentra en confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19 y a la espera de saber de cuando comenzará la temporada de la MLB.

Diario LA PRENSA habló en exclusiva de su presente y las aspiraciones con San Francisco. "Estoy en Miami entrenando, no me pude ir para Honduras por los aeropuertos. Estoy manteniéndome en forma para la temporada”, dijo Dubón.

Y agregó más sobre el tema: "Ahora es diferente por la situación que no podemos salir nada, ahorita es muy sencillo, me levanto, hago mi gimnasio, veo videos, trato de hablar con los entrenadores, ahorita ya comenzamos a salir, ya cambió un poquito la cosa", argumentó.

Dubón se encuentra viviendo con su hermosa prometida Nancy Herrera. "Sí, ella está aquí, es la que me mantiene gordito ahorita ja ja ja ja. Tener una compañía así es bueno porque uno no está solo, ella me atiende demasiado bien”.

ASPIRACIONES CON LOS GIGANTES

El pelotero catracho tiene claro cuales son sus objetivos con los Gigantes de San Francisco. "Mantenerme saludable y jugar todo el año, y seguir abriendo camino para tener una carrera larga, día a día tengo que estar viendo en lo que puedo mejorar para poder seguir adelante".

El catracho es un ejemplo de éxito en Honduras, sobre ello Dubón dijo: "No yo tengo una pócima secreta, simplemente aprendí a relacionar lo malo de lo bueno, si me iba mal hoy, sacaba algo positivo de ese día. Me seguía manteniendo positivo durante el tiempo que me iba mal, a la larga me comenzó a funcionar y a dar resultado. Me mantenía nivelado".

Dubón es un hombre de convicción, él siempre estuvo seguro de su talento en las grandes ligas. "Yo nunca dude de la habilidad mía, sabía que era bueno, sabía que podía hacer lo que estoy haciendo afuera y mucho más, simplemente ocupaba una oportunidad para que alguien creyera en mí y gracias a Dios, San Francisco creyó y no los estoy defraudando", destacó.

SU SUEÑO Y FUTUROS TALENTOS EN HONDURAS

Mauricio Dubón sueña con ganar una Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco. “Espero ganar una Serie Mundial, sacar la bandera de Honduras, nunca me conformé solo con llegar, ahora hay que pelear por ganar todo”.

Mauricio Dubón hizo historua con los Gigantes de San Francisco.

El beisbolista catracho reveló que en los Cerveceros de Milwaukee lamentaron su salida. "Sí, tengo gente muy bien conocida de ahí, que siempre dicen ¿qué hicimos?, sabiendo el nivel, pero no esperaban ese nivel en Grandes Ligas, se lamentan".

Jugar una Serie Mundial de Béisbol es el sueño de Dubón. "Eso es algo que uno ya estando en Grandes Ligas, por eso juega, es algo que uno sueña jugando béisbol, tenemos equipo para hacerlo y para llegar a eso".

No se siente el mejor deportista, pero sí el mejor beisbolista hondureño. "Deportistas han habido bastante, me estaba acordando lo que paso para ir al Mundial (de fútbol), no me puedo poner en la misma categoría de ellos, solo con verlo me dan ganas de llorar y me acuerdo donde yo estaba. Beisbolista podría decir que sí he sido el mejor que ha salido de Honduras, pero deportista no, han habido bastante deportistas que han puesto el nombre de Honduras en alto".

El bateador de los Gigantes dijo que viene una buena camada de jugadores y prospectos para el béisbol en Honduras. "Firmado ahorita no hay nadie, solamente estoy yo, pero ahora hay una camada que viene para arriba, hay bastantes prospectos buenos en Honduras que si Dios quiere ahorita que ya se reanude el béisbol mayor en Honduras va a salir algo bueno de ahí".

Y amplió más sobre el tema: "Han habido bastante que me han gustado a mí, por ejemplo esta Carlos Herrera, mi cuñado, él es buen pelotero, está el hijo de Mariano Gómez que está a punto de firmar, Alex Euceda, son de la misma camada que vienen desde niños jugando, ellos tienen una idea, una base y entrenan conmigo y saben que es lo que hay que hacer para poder llegar ahí". comentó.

El pelotero hondureño está recomendando al hijo de Mariano Gómez y lo mira como un buen prospecto para las Grandes Ligas. "Mariano hijo tiene condiciones Claro, yo le digo a la gente que hay un zurdo que está ahí, es el pedigrí, el papá fue firmado, llegó a triple A, es algo que vale bastante. Yo siempre digo que el hijo sale mejor que el papá".

Se muestra feliz por los logros que consiguen los deportistas hondureños. "Yo siempre he dicho que los hondureños somos los mejores deportistas de Centroamérica donde vayamos, siempre se saca la casta, es cuestión de apoyarlos, si la gente que está encergada pudiera apoyar un poquito más, Honduras fuera una potencia en Centroamérica y posiblemente en Latinoamérica ".

El beisbolista sampedrano tiene cinco años de contrato con los Gigantes de San Francisco.

¿En quién te inspiras?, le consultaron y contestó: "Antes de llegar, de ser firmado, era Derek Jeter, siempre lo miraba, era el capitán, una figura del béisbol. Ya en Grandes Ligas es diferente, no tengo a nadie, es la gente contra la que juego, son mis rivales. El jugador favorito mío soy yo".

HUMILDAD

Dubón sabe que debe mantener la humildad: “Es cuestión de la gente con la que uno se rodea, mis amigos siempre me ayudan a mantener los pies sobre la tierra”.

La temporada del MLB todavía no se define, sin embargo el pelotero catracho espera que el 10 de julio se comience el campeonato. “Se supone que el 10 de julio inicia la temporada, pero todavía no nos han dado fecha de regresar a los entrenamientos”.

Dubón no olvida todo lo que tuvo que sacrificar él y su familia para llegar hacer un beisbolista profesional. “Los sacrificios que hacía con mi padre, mi familia siempre me apoyo y siempre se los agradeceré ya que no ha sido fácil el proceso”.

El catracho se siente valorado por los aficionados que desde Honduras lo han apoyado. “Me siento valorado hay bastante cosas que yo me siento feliz y siempre me han apoyado eso es un gratificante, las personas te reconocen y es bonito esos pequeños detalles”, cerró.

Recuerdos y mejores momentos: “El peor momento fue cuando me partí la rodilla, jamás me imagine que eso me podía pasar, y el día más feliz es cuando debuté con los Gigantes de San Francisco frente a San Diego”.