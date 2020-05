Félix Crisanto: "Si se da la oportunidad de vestir la camisa de Olimpia, lo hago con mucho gusto"

Tegucigalpa, Honduras

El lateral hondureño Félix Crisanto sorprendió en las últimas horas al señalar que no descarta salir del Motagua para jugar en el Olimpia, el acérrimo rival del conjunto azul en la Liga Nacional de Honduras.

El futbolista catracho finalizó su contrato con los azules, por lo que a estas alturas no ha logrado un acuerdo con la directiva del equipo que dirige Diego Vázquez. En declaraciones a SB Deportes HN, el lateral expresó que no dudaría en ponerse la camiseta de la institución alba.

"Mi contrato con Motagua terminó una vez finalizaron el torneo, estamos a la espera que la directiva se comuniquen para ver en qué podemos quedar. Estoy abierto a hablar con la directiva de Motagua y ver si logramos un acuerdo, sino, escuchar ofertas, pero primeramente Dios pueda seguir en el club", comenzó diciendo.

El exjugador de Lobos Buap de México reveló que en Motagua no se han comunicado con él para sentarse a negociar por su contrato: "La verdad que no. Antes de terminar el torneo me acerqué con un directivo, pero nada que ver, esperemos que en el transcurso de los días se comuniquen conmigo para iniciar pláticas", dijo.

El Olimpia

Félix Crisanto fue consultado sobre la posibilidad de poder jugar en Olimpia, siempre y cuando no logre llegar a un acuerdo con Motagua.

"Cuando estaba en Victoria me buscaron y aún estando en Motagua tuve una comunicación con Olimpia, pero no fue mucho porque tenía contrato, ahora sin contrato estoy abierto a cualquier propuesta que me tengan o cualquier llamada estoy dispuesto a escuchar",confesó

"En la vida nunca he dicho que no voy a jugar en Olimpia o en cualquier otro club en Honduras, uno debe ser profesional y si se da la oportunidad de vestir la camisa de Olimpia, lo hago con mucho gusto", finalizó.