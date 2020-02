Olimpia viajó con ausencias a EEUU para enfrentar al Seattle Sounders

Redacción.



Olimpia viajó a EEUU con muchas ausencias pero optimistas de dar una buena presentación en Estados Unidos y eliminar a Seattle Sounders de la Liga de Campeones de Concacaf 2020.



El equipo albo no contará con Ever Alvarado, Michaell Chirinos, Harold Fonseca y Jorge Álvarez, por sendas lesiones; mientras que el paraguayo José Cañete, Mayron Flores y Jonathan Paz no tienen visa.



El Olimpia de Pedro Troglio ha demostrado en los últimos partidos que pasa por un gran momento y es que vienen de ganar por goleada, 5-0 sobre Marathón, y de generar una gran imagen en el juego de ida, segundo tiempo, contra Seattle Sounders.

El volante ofensivo José Mario Pinto, autor de dos goles ante el Marathón, cree que la encomienda es ir "a dar lo mejor y esperamos poder clasificar a la siguiente ronda (...) somos un equipo, esperamos que cada quien ande a su máximo nivel y aportar lo necesario para poder clasificar".



El mediocampista ofensivo Edwin Rodríguez tuvo que resolver su permiso de salida por ser menor de edad: "Tengo 20 años aún y por eso este permiso, mis padres fueron a San Pedro Sula a firmar estos documentos para poder viajar".