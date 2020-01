Vargas sobre Henry Figueroa: "Cuando tenés un problema como él pareciera que te agarra sida, nadie te quiere"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador argentino del Marathón, Héctor Vargas, habló de la llegada de Henry Figueroa para su zona defensiva, defendió al jugador catracho y también se refirió al su próximo rival, el Motagua.

Vargas mostró su descontento por la decisión que tomó el club azul de jugar el partido del sábado en Danlí y no en Comayagua que es un lugar más cercano para ambos equipos y por eso les recuerda que después no pidan reciprocidad cuando tengan el calendario apretado por su parctipación en la Liga Campeones de la Concacaf.

Además, el técnico verdolaga aprovechó para anunciar una buena noticia para los verdolagas. Confirmó que el joven Cristian Cálix sí jugará finalmente con el Marathón y solo están a la espera que llegue su pase internacional que podría ser entre jueves o viernes por lo que no descarta su debut el sábado ante Motagua.

¿Qué piensa del próximo rival que es Motagua?

Se viene un partido interesante, quizá no determinante, pero sí un momento justo para tratar de ir acomodando números. El torneo pasado con Vida ganamos un juego y empatamos el otro, con UPNFM igualamos los dos, ahora vamos a tratar de ganar en Danlí, pero esto apenas comienza, es un largo camino y tenemos una posibilidad de ganar.

¿Cómo los espera tomando en cuenta que ni siquiera han recibido gol?

Normal, somos dos visitantes en Danlí. Vamos a apelar a los buenos recuerdos en esa cancha, hemos ganado ahí cuando hemos jugado y queremos que esta vez tengamos esa buena energía de ganar.

¿Por qué cree que a Marathón lo llevan a Danlí?

Nos respetan. A nosotros nos respetan. Ellos nos llevan adonde creen que somos más débiles, pero somos un equipo fuerte, lamentablemente estas preguntas son para después de por qué no se colabora con el calendario, del por qué un día más o un día menos, de que no le damos los días necesarios al que compite en Concacaf, bueno ahí está...

Esta clase de recorrido que nos hacen hacer, de sumar más kilómetros cuando la otra jornada es a mitad de semana, pero demuestra que nos respetan porque a todos los llevan a Comayagua, pero si queremos ser buenos, tenemos que aprender a ganar en todos lados.

¿Cree usted que Diego piensa que los debilita haciéndolos viajar?

Yo digo que es igual, pero llevar a un equipo cuando podés jugar a 120 kilómetros y lo llevas a 220 o casi 300 es porque querés buscar un cansancio físico, no sé qué pensara, habiendo tantas cosas por hacer, pero no me preocupa, vamos a apelar a los buenos recuerdos y esperamos ganar siempre como lo hemos hecho en Danlí.

FICHAJE DE FIGUEROA

¿Se fortalece la defensa de Marathón con la llegada de Henry Figueroa?

Yo hablé con él hace tres semanas cuando pasó su problema en Costa Rica, nos pusimos a la orden más por la parte humana porque cuando tenés un problema como el de él pareciera que te agarra sida, no te quiere nadie, todo mundo te rechaza y te hacen sentir culpable antes que lo seas, entonces nos pusimos a la orden junto con Rolin Peña y por eso vino aquí, lo acogimos y le dimos un lugarcito.

Henry Figueroa ha sido bien recibido en el Marathón. Foto Neptalí Romero

¿Puede jugar en Danlí?

No creo que le llegue el tránsfer. Igual que Cristian Cálix, estamos a la espera que llegue su pase y esperamos que pueda ser mañana, si es así podremos contar con él el fin de semana.

¿Qué tanto le trastoca sus planes tener tres jugadores con problemas contratactuales?

Para nada, el torneo pasado tuvimos un inicio brillante, espectacular, sumando 40 puntos y cerramos mal, dejamos una imagen fea y prefiero tener una imagen de duda al inicio y cerrar bien que es lo que busco, con jugadores en pleno nivel, en mejores condiciones y es lo que vamos a buscar.

Yerson Gutiérrez estará en mejores condiciones, lo mismo que Sebastián Colón, Henry Figueroa, Cristian Cálix, nosotros vamos sumando gente a medida el torneo avanza y tenemos que tratar de cerrarlo bien.

¿Y esa parte de duda que menciona que tiene qué lo hace cambiar?

Los puntos, hicimos 40, fue un récord para el club y luego no ganamos un partido más, perdimos con Motagua y empatamos tres partidos. Ahora hay que ver si metemos toda la carne al asador al inicio para ser campeón de la vueltas, pero no sé si hacer énfasis en eso, porque pareció que solo buscamos eso y lo demás no sirvió, queríamos un cierre más digno, entonces buscaremos otro método.