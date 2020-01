Héctor Vargas tilda a Said Martínez de motagüense: "Solo le falta ponerse la azul"

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas, entrenador del Marathón, tildó al árbitro central Said Martínez de ser motagüense y asegura que ahora "se cree un fenómeno" del arbitraje hondureño.

El técnico verdolaga fue cuestionado sobre las palabras que dijo Said sobre el estratega del Olimpia, Pedro Troglio, a quien expulsó al final del partido de Liga que jugaron los blancos contra el Real España en el estadio Olímpico.

"A Saíd siempre lo veo con soberbia desde que estuvo (Pedro) Rebollar que lo comenzó a respaldar, él (Saíd) puede saber mucho en la escuela que enseña, pero de fútbol le falta mucho por saber, exageradamente y hay una parte del reglamento que desconoce y es el espíritu del mismo", dijo Vargas.

Y agregó: "Por eso Saíd no trasciende y no va a Mundiales porque no tiene ni idea del espíritu, habla demasiado y fue muy malo en un partido que Real España salió campeón, dirigió muy mal y lo siguieron poniendo y ahora se cree un fenómeno".

ÁRBITRO MOTAGÜENSE

Said Martínex expulsó a Héctor Vargas en el último Marathón-Motagua.

¿No cree que lo límiten ahora que no pueden reclamar en el área? le preguntaron a Héctor Vargas y su respuesta ha sido fiel a su estilo.

"Melvin Matamoros no reclama, Óscar Moncada tampoco cuando no faltas el respeto, no pasa nada. A mí me decís que Saíd expulsó a Troglio y mañana a cinco de Motagua en Tegucigalpa lo felicito, pero no que te cobre penales a favor de Motagua y después expulse a los de Olimpia y Marathón porque de verdad solo le falta ponerse la azul y estamos completos", atizó.

El Marathón visita al Motagua en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 y el partido se jugará en la cancha de Danlí el sábado a las 3.00 de la tarde.