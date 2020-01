Varane: "A nivel ofensivo el equipo tiene cosas que mejorar"

Yeda, Arabia Saudita.

Raphael Varane, defensa francés del Real Madrid, alabó este martes el nuevo formato del torneo de la Supercopa de España, que aspiran a ganar a pesar de reconocer que el equipo puede "dar más a nivel ofensivo".



"Estamos satisfechos del nivel defensivo, y a nivel ofensivo hay cosas que podemos mejorar pero trabajamos en ello. Todos podemos dar un plus en ello. El que meta los goles no nos importa. Nos preparamos para jugar bien, y luego los goles llegan", dijo Varane, tras el entrenamiento realizado en club Al-Ittihad Jeddah, para preparar la semifinal ante el valencia del miércoles.



Varane restó relevancia a las ausencias (Hazard, Benzema, Bale) con las que acude a Yeda el equipo, y dijo que no son una justificación.

"Tenemos bajas importante, con grandes jugadores que aportan mucho, pero somos el Madrid y estamos preparados para competir. Son importantes para nosotros, pero nunca hay excusas en el fútbol y siempre queremos pelear por todo", apuntó el francés, que elogió el nuevo formato del torneo, con cuatro equipos.



"Importa poco el formato, aunque a mí me gusta más. Tenemos que adaptarnos y competir. Cuando hay un título en juego nos ilusiona. Son fórmulas distintas, un contexto distinto pero somos profesionales y nos adaptamos a lo que sea", añadió Varane.



El central francés atraviesa un gran momento. Asentado como titular ha visto puerta en los últimos encuentros.



"Me siento bien a nivel individual. Siempre intento dar el máximo. He podido prepararme bien físicamente. Trabajo para seguir y ayudar a mis compañeros", indicó Varane.



Insistió en la nueva Supercopa: "Es distinto por el contexto. Es un título en juego, el primero del año y tenemos muchas ganas de competir y es un trofeo en juego así que queremos ganar".



"Estamos contentos del recibimiento. Es algo distinto de lo que conocemos de esta competición pero queremos ganar el trofeo", concluyó el francés.