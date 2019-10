¡Polémica! Árbitros de Honduras sostienen amenaza de no pitarle al Marathón

San Pedro Sula, Honduras

La Asociación de Árbitros Profesionales de Honduras reiteró este jueves su amenaza de no pitarle los partidos como local y visitante al Marathón tras polémicas declaraciones del presidente Orinson Amaya del cuadro verdolaga.

La polémica se generó luego de que Orinson Amaya realizó fuertes denuncias contra los silbatantes ya que los acusó tras el partido en donde vencieron 2-1 al Motagua de estar "pagados".

"Estamos peleando contra todo. Para la próxima ya no voy a contratar jugadores, voy a contratar árbitros. Es increíble, si no es porque tenemos buenos jugadores no ganamos este partido, pero se vio que realmente están pagados, no sé cuál es el problema que tienen con Marathón”, fueron las declaraciones del máximo dirigente del equipo verde.

El presidente Orinson Amaya del Marathón hizo polémicas declaraciones sobre los árbitros.

Tras estas palabras, los árbitros pidieron un castigo para el presidente del Marathón, luego él se disculpó por sus declaraciones, pero este jueves los encargados de impartir justicia han amenazado que no le pitarán al actual líder del fútbol hondureño.

"De no encontrar una respuesta aclaratoria y ejemplar en este caso, la Asociación de Árbitros profesionales de Honduras en aras de dignificar el arbitraje hondureño tomaremos la decisión de no dirigir partidos al equipo Marathón tanto de local como de visita hasta que mediante los canales legales no se resuelva este problema”, detallaron los árbitros mediante un comunicado.

Cabe señalar que Marathón se estará enfrentando este sábado 12 de octubre al Platense en duelo reprogramado y está pactado a comenzar a partir de las 3:00pm en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.