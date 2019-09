Árbitros amenazan con no pitarle al Marathón por fuertes acusaciones de Orinson Amaya

San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación de Árbitros Profesionales de Honduras han reaccionado y ha amenazado con no pitarle más partidos al Marathón tras las fuertes denuncias que hizo el presidente del club verdolaga Orinson Amaya, quien acusó que los sílbantes del partido contra el Motagua en el estadio Olímpico estaban "pagados"

El Monstro Verde logró la victoria 2-1 sobre el Ciclón Azul y se colocó en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional, sumando 26 puntos y dejando en segundo puesto al equipo capitalino.

"Es increíble, contra todos, no es posible. Para la próxima no voy a contratar jugadores, voy a contratar árbitros. Si no es porque tenemos buenos jugadores, no ganamos este partido, pero se vio la mano, se vio realmente que están pagados (los árbitros), no se cuál es el problema que tienen con Marathón. Árbitros parcializados completamente", disparó el jerarca del club verdolaga al final del partido en declaraciones que dio al programa Fútbol y Pasión.

Y agregó: "Son unos bárbaros, estamos peleando contra todo. Por eso le digo a los jugadores, nosotros dependemos de nosotros mismos porque hay una campaña en contra del equipo. Nos sacan del Yankel, de nuestra casa y todavía viene un arbitraje a esperar que nosotros perdieramos".

LO QUE DICEN LOS ÁRBITROS

Los árbitros emitieron un extenso comunicado para pronunciarse sobre este tema. "La Asociación de Árbitros Profesionales Asociados de Honduras (APAH) ante las declaraciones vertidas por señor Orinson Amaya, presidente del equipo Marathón, el día sábado 28 de septiembre de 2019, en el partido contra Motagua disputado en el estadio Olímpico Metropolitano, se pronuncia de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos enérgicamente las declaraciones difamatorias, malintencionadas, temarías y sobre todo sin ningún fundamento o prueba alguna en contra de la cuarteta arbitral designada y para nuestro gremio. Dichas declaraciones irresponsables además de ensuciar el fútbol de Honduras, el país pasa por una polarización sin precedentes por lo que se pone en peligro la vida de nuestros agremiados y las de sus familias.

SEGUNDO: Solicitamos de manera muy respetuosa a nuestras autoridades inmediatas como ser el Colegio Nacional Árbitros y Comisión Nacional de Arbitraje para solicitar a la Fenafuth para que a través de su departamento legal interpongan una denuncia ante el ente de disciplina correspondiente, ya que estas declaraciones desde toda perspectiva van en contra de las leyes de ética de la FIFA y así mismo que el Sr. Amaya presente todas las pruebas correspondientes de sus declaraciones vertidas ante los ente de disciplina que corresponde y que las haga públicas ante los medios de comunicación.

El comunicado que emitieron los árbitros.

TERCERO: Este gremio deja claro públicamente que no recibimos línea, ni pagos de sobornos para dañar o perjudicar a ningún equipo, tenemos un total compromiso por la integridad del fútbol de Honduras. Los árbitros esforzamos día con día para tratar de minimizar los errores y hacer nuestro trabajo de la mejor manera por el bien de nuestro fútbol. Solicitamos de manera muy respetuosa a los entrenadores, jugadores, directivo y medios de comunicación que paren esa campaña difamatoria en contra de la honorabilidad de los árbitros solo por el simple hecho de estar peleando intereses de poderes y querer sacar ventaja psicológica sin importarles que se están llevando de encuentro personas y familias honestas a lo ancho y largo del país, eso no es juego limpio. Estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación por cualquier autoridad competente para dejar bien claro la honorabilidad de nuestros afiliados y gremio.

CUARTO: Dejamos claro que no queremos coartar la libertad de prensa, no estamos en contra de la crítica constructiva ya que esa es la que nos ayuda a mejorar, pero una cosa es criticar un error arbitral y otra cosa es asegurar públicamente que fue premeditado, pagado acusando de soborno sin tener ninguna prueba de ello.

QUINTO: De no tener una gestión pronta y eficaz de nuestras autoridades que dejen claro este caso y no se castigue a la persona que dio esas declaraciones, y el futuro no actué de oficio contra cualquier director técnico, jugador o cualquier otra persona que brinden declaraciones que dejan entre dicho la honorabilidad de uno de nuestros agremiados la Asociación de Árbitros de Fútbol de Honduras no le vamos a dirigir partidos del equipo que pertenezcan y a través de nuestro abogado interpondremos una denuncia a la Comisión Ética de la FIFA para que esta actué en conforme a ley. No vamos a permitir más que ninguna persona que está ligada al fútbol siga poniendo en duda la honorabilidad de nuestros agremiados, quien lo haga, y no presente pruebas de sus palabras, lo denunciaremos directamente a la Comisión Ética de la FIFA".