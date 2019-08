Mauricio Dubón debutó con buen pie en los Gigantes de San Francisco

San Francisco, California, Estados Unidos.

La carrera del pelotero hondureño Mauricio Dubón ha comenzado a “conectar” con las Grandes Ligas de Béisbol.

Para orgullo catracho, en el duelo entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, el sampedrano jugó desde el comienzo y conectó el primer hit. Al final su equipo perdió 5-3.

Un hito histórico para el deporte de nuestro país. Ya antes se había convertido en el segundo catracho en debutar en la Gran Carpa cuando lo hizo con los Cerveceros de Milwaukee.

Mauricio Dubón realizó una brillante jugada defensiva. Foto AFP

Dubón, 25 años, arrancó de titular y dejó buenas sensaciones y es previsible que convencerá al mánager Bruce Bochy para que lo incluya en los próximos partidos.

Dubón conectó su primer hit con un sencillo en la línea de campo derecha en la parte inferior de la quinta entrada ante el lanzamiento del pitcher Paddack.

El hondureño haciendo un doble play, mientras Josh Naylor de San Diego se desliza a la segunda base. Foto AFP

El batazo mereció una gran ovación de la multitud de Oracle Park para el catracho. Además, realizó una atrapada espectacular para ayudar a su equipo.

PALABRAS DE DUBÓN

Dubón registró su primer hit en las Grandes Ligas con los Gigantes. Acá el momento del batazo. Foto AFP

Luego del encuentro, Dubón contó su experiencia: “Recibí muchas llamadas de estafa, cuando me hablaron (de los Gigantes) pensé que tenía que ser alguna estafa. Luego miré que era el gerente de Sacramento y me dijo ‘vas a las Grandes Ligas’. No me lo creí. Estaba almorzando con mi familia y lo que hice fue cancelar la orden”.

Y agregó: “Fue genial (jugar con Gigantes). En los dos juegos anteriores tuve dos turnos al bate, pero ahora se siente como que si estoy en el lugar que pertenezco. Se siente muy especial, es algo con lo que sueñas cuando eres niño y creces”.

Mauricio Dubón corre a primera base tras conectar su primer hit en las Grandes Ligas. Foto AFP

Antes de llegar a este presente, Dubón ha tenido que caminar por un sendero inusual. Llegó a Estados Unidos gracias a que Andy Ritchey fue impresionado por su brazo y velocidad cuando lo vio en Honduras.