"Camello" Delgado reclama pago de salario en Real España: "Están jugando con lo que yo me gané"

San Pedro Sula, Honduras.

El experimentado mediocampista Edder "Camello" Delgado, dejó a un lado el sentimiento que le dejó defender los colores del Real España y este lunes le reveló a Diario LA PRENSA que el club aurinegro le adeuda un salario pendiente que a estas alturas no quieren cancelarle.

Tras 12 años de vestir la camiseta de la institución sampedrana en donde obtuvo dos campeonato, el pasado 4 de junio el volante de contención recibió la noticia de que no seguía en el equipo y hoy se ha quejado que no ha obtenido respuesta de un pago pendiente.

"Acordamos que lo del torneo anterior se me iba a cancelar, la semana pasada se canceló a toda la plantilla, pero hoy salen que se quedaron sin dinero. El mes de mayo es el que se me debe, el 30 de este cumplo mi primer de rescisión de contrato", comenzó explicando el mediocampista.

Y añadió: "Quedamos pagar por parte, ya que ese equipo está sin dinero, yo accedí a que me pagaran por parte ya que yo he confiado en la palabra del presidente Elías Burbara".

Delgado ha sido uno de los últimos referentes del Real España, y por sus actuaciones se ganó el cariño y respeto de la afición aurinegra, por lo que hoy se encuentra molesto ya que no ha obtenido una respuesta de los directivos.

"Están jugando con lo que yo me gané, les escribí para preguntar que pasaba con mi dinero, no me merezco esto ya que es un dinero que yo me lo gané", expresó.

"Varios compañeros me escribieron para decirme que a ellos les habián cancelado, le escribí al presidente personalmente y también a Eloy Page, no sabemos lo que está pasando y no obtengo respuesta. Es una irresponsabilidad la que está haciendo Real España conmigo. No me responde nadie, quiero que me resuelvan lo más pronto posible", dijo en tono molesto Edder Delgado.

"El Camello" sentenció que ya se cansó de estar reclamando el dinero que se le adeuda e inclusive amenazó con demandar al Real España.

"Yo no le sigo dando más días al Real España, me pasé de buena gente, creo que de eso se agarran ellos, ya les di mucho tiempo. Ya han pasado más de tres meses y viene otro mes, no puedo seguir esperando más. He platicado con personas que me están ayudando en ese tema (demanda), veremos que pasa ya que ocupo una respuesta lo más pronto posible del Real España".

Y remató: "Es una situación que molesta e incomoda mucho, no me merezco esto. Yo respete mi contrato, tienen que respetar y pagarle a las personas cuando no necesita de ellos".