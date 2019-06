Mbappé se pronuncia sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Andorra.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista este martes con la selección francesa luego de marcar un gol ante Andorra y llegar a los 100 goles en partidos oficiales desde que comenzó su carrera profesional.

El delantero del París Saint Germain inauguró en el minuto 11 el marcador de un partido que Francia ganó 0-4. Su tanto no sólo fue el primero de su selección, también fue un número redondo en sus estadísticas individuales.

Con sólo 20 años, el ariete galo ha llegado a la centena gracias a las dianas que ha marcado en el Mónaco, en el París Saint-Germain y en el combinado galo.

En el Mónaco, en la temporada 2015/16 y en la 2017/18 celebró 27 dianas en partidos oficiales. Después, en los dos últimos cursos, ya en las filas del cuadro parisino, Mbappé hizo otros 60 tantos, que unidos a los 13 que ha marcado con Francia, suman un total de 100.

HABLÓ DE SU POSIBLE LLEGADA AL REAL MADRID

Tras el partido contra Andorra, Mbappé se dio cita en la zona mixta y fue cuestionado sobre su futuro y un posible fichaje por el Real Madrid. El delantero convocó a los periodistas a otro momento para resolver las dudas sobre su porvenir.

"No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntan lo mismo, pero no es el momento", respondió Kylian Mbappé a los comunicadores que le preguntaron sobre su posible relacion con el Real Madrid.

Mbappé no quiso alimentar más los rumores sobre su hipotético cambio de aires, pero tampoco aprovechó la ocasión para acabar con las especulaciones y descartar que vaya a dejar el PSG. El culebrón seguirá...