Rolin Peña, gerente del Marathón: "En casa le vamos a dar vuelta a la llave"

El gerente deportivo del Marathón, Rolin Peña, fue el único que dio la cara de los verdes tras la derrota 2-0 ante el Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

"No era lo que queríamos como resultado, fue un partido muy friccionado con equivocaciones del árbitro y con mucha inseguridad dentro del juego, pero ahora tenemos que ir a San Pedro Sula y ver de qué están hechos, la historia allá va cambiar seguramente porque de que le damos vuelta a la llave, le damos", dijo Rolin.

Sobre el desarrollo del encuentro donde hubo muchas faltas de durante todo el partido Rolin lo observa con mucha normalidad por todo lo que se juegan.

"Fue un típico juego de semifinales, quisimos realizar mejor juego, pero se fue desarrollando de esa manera y lamentablemente no sacamos el resultado que queríamos, pero quedan 90 minutos y haremos lo posible para hacer sentir la localía", indicó.

Una de las cosas que no tiene duda es de la capacidad del Marathón en el estadio Yankel Rosenthal y es por ello que cree que logran clasificar a la gran final del torneo Clausura.

"Si Motagua va a pasar tiene que hacerlo con nuestra gente, en nuestra cancha y le puedo asegurar que será muy difícil porque nos hacemos fuertes y vamos a lograr el pase a la final", comentó el gerente deportivo.

Y agregó: "Los jugadores se muestran fortalecidos al final, somos un equipo con mucha convicción, fortaleza y en casa le vamos a dar vuelta a la llave".

Además, Rolin Peña no quiso ocultar su malestar por el trato que recibieron de parte de las autoridades del Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Nos maltrataron acá, no nos dejaron entrar a la cancha después que el partido terminó y eso no es fair play, no es tener buena actitud de los dirigentes del Motagua y nosotros los atendemos bien, pero lejos de eso estamos pensando en la condición de juego y nuestra localía la vamos hacer valer a como dé lugar", aseguró.

Se le consultó si le pagarían de la misma moneda a los directivos del Motagua en San Pedro Sula y respondió. "La única moneda que les vamos a pagar es que el equipo irá a buscar el resultados, estamos a solo dos goles de la final y tengo la plena convicción que lo vamos a lograr".

El dirigente de los verdes espera un llenazo en el juego de vuelta y es por ello que dejarán pocas entradas para los aficionados motagüenses.

"Le vamos a dar algunas entradas a Motagua, pero será mínima, seguramente va ser un 90 por ciento en sol de marathones y quizás un 10 por ciento de Motagua", comentó.

Sobre el trabajo arbitral de Said Martínez fue muy claro. "Estuvo muy friccionado, muy permisivo, a nosotros nos amonesta de entrada y les deja las dudas a uno, al final no fue un buen arbitraje, pero siento que ambos clubes no contribuimos a ello".